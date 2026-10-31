Концерн Маргуса Линнамяэ завершил год с убытком

За считаные дни до ухода с должности заместитель руководителя Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Катри Раудсепп пыталась отдать закупку ракет для борьбы с дронами оборонной компании Frankenburg, доля в которой принадлежит Маргусу Линнамяэ. Спустя несколько месяцев после ухода из RKIK Раудсепп устроилась на работу в другую компанию с его участием.
В прошлом году участники рынка предполагали, что сумма сделки, в рамках которой компания с участием крупного предпринимателя Маргуса Линнамяэ приобрела у шведского владельца лесные угодья площадью с остров Вормси, могла составить 65–70 миллионов евро. Годовой отчет компании подтверждает, что сумма сделки была именно такого порядка.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.