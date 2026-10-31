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Концерн Маргуса Линнамяэ завершил год с убытком

Несмотря на рост выручки, принадлежащая Маргусу Линнамяэ группа MM Grupp, в которую входит более сотни компаний, завершила прошлый финансовый год с чистым убытком, превысившим 250 000 евро.
Снижение операционной прибыли концерна крупного предпринимателя Маргуса Линнамяэ объясняют расширением бизнеса.
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