Назад 27.01.25, 06:00 Под Нарвой построят заводы по производству водорода и кислорода Компания Auvere Gaas получила 6,6 миллиона евро из Фонда справедливого перехода на создание завода по производству кислорода, азота и аргона в Аувере. Общая стоимость проекта оценивается в сумму до 35 миллионов евро, включая стоимость строительства.

Фирма Elme Messer Gaas производит медицинский кислород и другие газы из атмосферного воздуха. Foto: Arno Mikkor

Auvere Gaas принадлежит компании Elme Messer Gaas, совладельцами которой являются эстонский промышленный концерн BLRT и крупнейшая немецкая частная газовая компания Messer.

Исполнительный директор компании Эдуард Виркунен сообщил, что завод будет построен на новой площадке и станет современным высокотехнологичным объектом с более низким потреблением электроэнергии.

Читать еще 16.01.25, 10:04 Известные дельцы поделят десятки миллионов из поддержки для Ида-Вирумаа «Новый завод будет производить кислород, азот и аргон, включая особо чистый кислород медицинского качества для эстонских больниц. Во время пандемии COVID-19 компания Elme Messer Gaas успешно обеспечивала Эстонию необходимым медицинским кислородом, что доказало важность локального производства таких жизненно необходимых продуктов», – отметил Виркунен.

Читать еще 14.01.25, 08:31 Силламяэcкая фирма получила почти 40 млн евро на производство панелей из текстиля Помимо этого, Elme Messer Gaas развивает второй проект в Ида-Вирумаа – завод по производству водорода. Он расположится рядом с заводом магнитов NEO и будет поставлять водород для их производства по трубопроводу. Водород будет производиться на месте с использованием высокотехнологичного швейцарского электролизера, из воды и электричества. Это решение минимизирует для NEO расходы на транспортировку и хранение водорода. Производство позволит покрыть потребности клиентов Elme Messer во всех странах Балтии, рассказал Эдуард Виркунен. В будущем завод также позволит увеличить производство водорода, если его использование в транспорте будет расти и будут строиться водородные заправочные станции.

Читать еще 09.01.25, 16:16 Миллионные субсидии, новые технологии и большие счета за отопление подталкивают Ида-Вирумаа к реновации Компания продолжает развивать промышленность в регионе, оставаясь единственным производителем индустриальных газов в Эстонии, включая медицинский кислород, добавил ее руководитель.