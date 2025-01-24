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  • 27.01.25, 06:00

Под Нарвой построят заводы по производству водорода и кислорода

Компания Auvere Gaas получила 6,6 миллиона евро из Фонда справедливого перехода на создание завода по производству кислорода, азота и аргона в Аувере. Общая стоимость проекта оценивается в сумму до 35 миллионов евро, включая стоимость строительства.
Фирма Elme Messer Gaas производит медицинский кислород и другие газы из атмосферного воздуха.
  • Фирма Elme Messer Gaas производит медицинский кислород и другие газы из атмосферного воздуха. Foto: Arno Mikkor
Auvere Gaas принадлежит компании Elme Messer Gaas, совладельцами которой являются эстонский промышленный концерн BLRT и крупнейшая немецкая частная газовая компания Messer.
Исполнительный директор компании Эдуард Виркунен сообщил, что завод будет построен на новой площадке и станет современным высокотехнологичным объектом с более низким потреблением электроэнергии.
«Новый завод будет производить кислород, азот и аргон, включая особо чистый кислород медицинского качества для эстонских больниц. Во время пандемии COVID-19 компания Elme Messer Gaas успешно обеспечивала Эстонию необходимым медицинским кислородом, что доказало важность локального производства таких жизненно необходимых продуктов», – отметил Виркунен.
Помимо этого, Elme Messer Gaas развивает второй проект в Ида-Вирумаа – завод по производству водорода. Он расположится рядом с заводом магнитов NEO и будет поставлять водород для их производства по трубопроводу. Водород будет производиться на месте с использованием высокотехнологичного швейцарского электролизера, из воды и электричества. Это решение минимизирует для NEO расходы на транспортировку и хранение водорода. Производство позволит покрыть потребности клиентов Elme Messer во всех странах Балтии, рассказал Эдуард Виркунен.
В будущем завод также позволит увеличить производство водорода, если его использование в транспорте будет расти и будут строиться водородные заправочные станции.
Компания продолжает развивать промышленность в регионе, оставаясь единственным производителем индустриальных газов в Эстонии, включая медицинский кислород, добавил ее руководитель.
Поддержаны уже 257 проектов в Ида-Вирумаа
Объем Фонда справедливого перехода – 340,3 млн евро, из которых на конец января 2025 года распределено 98%, но выплачено по итогам реализованных проектов пока только 5%.
Самая крупная мера поддержки в фонде – инвестиции в крупную промышленность. Изначально объем этой меры составлял 153,9 млн евро, но правительство решило, что его можно увеличить на сумму до 15 млн.
С помощью фонда привлечено также 324 млн евро дополнительных частных инвестиций в Ида-Вирумаа. Всего, по последним данным, создается 1165 новых рабочих мест. 23 проекта еще находятся на рассмотрении, 257 проектов получили поддержку.
Из промышленных предприятий самую большую поддержку получил завод магнитов NPM Narva – 14,8 млн евро (изначально было объявлено о 18,7 млн, но в ходе реализации проекта сумма уменьшалась).
Три завода Greenful в порту Силламяэ, составляющие один производственный комплекс, получили по 13 млн евро каждый, то есть, в сумме – 39 миллионов. Здесь будет сортировка текстильных отходов и производство инновационных строительных панелей из текстильных волокон, а также более традиционных SIP-панелей (сэндвич-панелей) для строительства.
Также 13 млн евро получила компания Puitbetoon из Кивиыли.
11,7 млн евро получил VKG на строительство по переработке пластиковых отходов, на котором с помощью пиролиза пластиковый мусор будет превращаться в масло и газ.
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