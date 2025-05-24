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  • 24.05.25, 15:37

Коалиционное соглашение: II пенсионную ступень можно будет использовать в качестве залога по жилищному кредиту

Партии реформ и «Ээсти-200» подписали коалиционное соглашение.
Премьер-министр Кристен Михал.
  • Премьер-министр Кристен Михал.
  • Foto: Liis Treimann
Приводим ключевые пункты соглашения, касающиеся экономики.
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