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  • 25.05.25, 16:19

Государственный кредит довел компанию до банкротства. MES: невозможно бесконечно поддерживать утопающих в долгах

Кризисный заем от государства, полученный во время коронавируса, не принес известной оптовой фирме Marjaveski облегчения. Напротив, компания обанкротилась. Сейчас владелец пытается запустить новый бизнес.
Компания Marjaveski под брендом La Froza предлагала замороженные ягоды, а также садовую продукцию.
  • Компания Marjaveski под брендом La Froza предлагала замороженные ягоды, а также садовую продукцию.
  • Foto: Unsplash
В начале года Marjaveski была торговым предприятием с самой большой налоговой задолженностью – 306 780 евро. С 24 марта этого года компания официально находится в состоянии банкротства.
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