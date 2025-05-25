Государственный кредит довел компанию до банкротства. MES: невозможно бесконечно поддерживать утопающих в долгах
Кризисный заем от государства, полученный во время коронавируса, не принес известной оптовой фирме Marjaveski облегчения. Напротив, компания обанкротилась. Сейчас владелец пытается запустить новый бизнес.
Находящаяся под уголовным следствием компания известного на Сааремаа предпринимателя Туллио Либлика подала заявление о банкротстве. Это вызывает вопросы о будущем принадлежащего ей торгово-развлекательного центра.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.