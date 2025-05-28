Руководитель Endover покидает компанию

У шести крупнейших застройщиков на продажу выставлено более 800 квартир, суммарная стоимость которых превышает 200 млн евро. При этом застройщики не очень обеспокоены количеством выставленных на продажу квартир.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.