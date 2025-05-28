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  • 28.05.25, 12:07

Руководитель Endover покидает компанию

Генеральный директор девелоперской компании Endover Роберт Лауд покинул свой пост и планирует стать предпринимателем.
Многолетний генеральный директор Endover Роберт Лауд принял решение об уходе в отставку еще год назад.
  • Многолетний генеральный директор Endover Роберт Лауд принял решение об уходе в отставку еще год назад.
  • Foto: Andras Kralla
«Решение я принял уже год назад», – рассказал Лауд, который возглавлял Endover с 2014 года. Из правления компании он вышел позавчера.
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