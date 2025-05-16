Забастовка Finnair повлияет и на рейсы из Таллинна

Авиакомпания Finnair объявила об отмене около ста рейсов в понедельник, 5 мая, из-за забастовки профсоюза работников авиационной отрасли IAU. По данным компании, отмена рейсов затронет около 7500 клиентов, пишет YLE.
Бывший многолетний руководитель латвийской авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс в эфире государственного телевидения прямо высказал, что он думает о своем увольнении. По словам Гаусса, это было сделано в самый неподходящий момент.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic, скорее всего, закупала топливо у российской фирмы из Татарстана как минимум до марта 2024 года – такой вывод сделали журналисты-расследователи на основании таможенных данных. Сама airBaltic отрицает закупку российского керосина и сомневается в «легитимности» информации.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.