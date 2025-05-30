НТД начнет проверять работодателей сезонных работников

Для многих молодых людей первая летняя работа становится важной вехой на пути к независимости и взрослой жизни. Однако родительская поддержка и осведомленность имеют решающее значение для этого шага. Надо убедиться, что этот опыт будет ценным для молодого человека и не вызовет проблем. Руководитель подразделения инвестиционных продуктов и услуг Luminor Сийм Уусма дает советы о том, как помочь ребенку выбрать подходящую работу и подписать договор.
Правительство намерено смягчить правила допуска иностранной рабочей силы в Эстонию, чтобы промышленным предприятиям было проще найти высококвалифицированных специалистов, заявил министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
На этой неделе в Тарту прошли переговоры по поводу коллективного договора для педагогов общеобразовательных школ и детсадов, и одним из главных пунктов встречи стало повышение зарплат, пишет rus.err.ee.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.