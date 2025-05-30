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  • 30.05.25, 11:15

НТД начнет проверять работодателей сезонных работников

Налогово-таможенный департамент сообщил, что в весенне-летний период будет проверять работодателей, нанимающих сезонных работников. Проверки состоятся по всей Эстонии.
Каждый, кто собирается на сезонную работу летом, должен знать, что бесплатный пробный день законен только в одном случае.
  • Каждый, кто собирается на сезонную работу летом, должен знать, что бесплатный пробный день законен только в одном случае.
  • Foto: Liis Treimann
Проверки будут проводиться, например, на открытых мероприятиях, гастрономических фестивалях и в отраслях, где сезонная работа наиболее распространена, сообщили в НТД.
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