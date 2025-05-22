Назад 22.05.25, 13:31 Летняя работа для детей: на какие «красные флажки» стоит обратить внимание? Для многих молодых людей первая летняя работа становится важной вехой на пути к независимости и взрослой жизни. Однако родительская поддержка и осведомленность имеют решающее значение для этого шага. Надо убедиться, что этот опыт будет ценным для молодого человека и не вызовет проблем. Руководитель подразделения инвестиционных продуктов и услуг Luminor Сийм Уусма дает советы о том, как помочь ребенку выбрать подходящую работу и подписать договор.

Иллюстративное фото.

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По словам Уусма, летняя работа – это не только первые деньги, которые ребенок зарабатывает для себя: «Работа приучает к дисциплине, учит ответственности и последовательности, а также дает молодым людям представление о том, как устроена рабочая среда. Деньги важны, но еще важнее положительный опыт, который помогает молодым людям понять, чем они хотят заниматься в будущем и каковы их сильные стороны».