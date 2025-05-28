Средняя зарплата достигла 2011 евро, в Ида-Вирумаа наблюдается быстрый рост

По данным недавнего опроса, лишь около четверти работников удовлетворены своей зарплатой; большинство считают, что их труд и усилия заслуживают большего, а три четверти рассматривают возможность поменять работу в ближайшие полгода, пишет портал personaliuudised.ee. Это ставит работодателей в положение, когда мотивация и лояльность как никогда зависят от прозрачности переговоров о заработной плате.