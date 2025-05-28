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  • 28.05.25, 10:00

Средняя зарплата достигла 2011 евро, в Ида-Вирумаа наблюдается быстрый рост

По данным Департамента статистики, в первом квартале 2025 года средняя месячная брутто-зарплата составляла 2011 евро, что на 6,1% больше, чем за тот же период 2024 года.
Средняя брутто-зарплата за первый квартал 2025 года была на 475 евро выше, чем в 2022 году.
  • Средняя брутто-зарплата за первый квартал 2025 года была на 475 евро выше, чем в 2022 году.
  • Foto: Shutterstock
Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк объяснила, что в первом квартале 2025 года самая высокая средняя зарплата была в Таллинне (2384 евро), а также в Харьюмаа (2263 евро) и Тартумаа (2023 евро).
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