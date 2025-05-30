Назад 30.05.25, 09:40 Первый квартал вновь удивил экономическим спадом Внутренний валовой продукт (ВВП) в первом квартале сократился по сравнению с прошлым годом на 0,3% и составил 9,3 млрд евро, сообщил Департамент статистики.

Наибольшее негативное влияние на экономику в первом квартале оказал энергетический сектор.

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Руководитель группы национальных счетов Департамента статистики Роберт Мюйрсепп отметил, что, хотя экономика уже демонстрировала рост в четвертом квартале прошлого года, в прошедшем квартале вновь зафиксировано незначительное снижение. Согласно экспресс-оценке, опубликованной месяц назад и основанной на модели, ожидался небольшой рост, однако она недооценила разовые эффекты четвертого квартала. Тогда, перед вступлением в силу нового автоналога, произошел аномально высокий всплеск продаж автомобилей. Существенное сокращение этих продаж в первом квартале текущего года модель учесть в полной мере не смогла. Сохраняется и ценовое давление, которое при более быстром росте выпуска в текущих ценах сдерживает реальные показатели», – пояснил Мюйрсепп.