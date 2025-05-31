Исследование: жители Эстонии активно копят, но многие держат деньги на банковских счетах
Согласно апрельскому исследованию SEB, 79% жителей Эстонии регулярно откладывают деньги. Однако более половины из них (58%) хранят сбережения на обычных банковских счетах, где из-за инфляции средства постепенно теряют свою ценность.
Текущее падение акций может показаться пугающим для тех, кто копит на пенсию, но если посмотреть вперед или оглянуться на прошлое, паника проходит, пишет портфельный управляющий пенсионных фондов Swedbank Эне Ыунмаа.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.