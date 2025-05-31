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  • 31.05.25, 17:07

Исследование: жители Эстонии активно копят, но многие держат деньги на банковских счетах

Согласно апрельскому исследованию SEB, 79% жителей Эстонии регулярно откладывают деньги. Однако более половины из них (58%) хранят сбережения на обычных банковских счетах, где из-за инфляции средства постепенно теряют свою ценность.
45% людей в возрасте 60–65 лет хотели бы иметь резерв более 10 000 евро. Фото иллюстративное.
  • 45% людей в возрасте 60–65 лет хотели бы иметь резерв более 10 000 евро. Фото иллюстративное.
  • Foto: Shutterstock
Чтобы подготовиться к возможным финансовым трудностям, 62% респондентов создали «фонд душевного спокойствия» — резерв на случай непредвиденных расходов.
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