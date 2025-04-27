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  • 27.04.25, 11:18

Портфельный управляющий: участники второй пенсионной ступени – спокойствие, только спокойствие

Текущее падение акций может показаться пугающим для тех, кто копит на пенсию, но если посмотреть вперед или оглянуться на прошлое, паника проходит, пишет портфельный управляющий пенсионных фондов Swedbank Эне Ыунмаа.
«Доходность эстонского пенсионного индекса за последние пять лет превышает 30%, причем в этот период вошли как нынешняя торговая война, так и пандемия, во время которой фондовые индексы упали более чем на 30% всего за месяц», – подчеркивает портфельный управляющий пенсионных фондов Swedbank Эне Ыунмаа. Иллюстративное фото.
  • «Доходность эстонского пенсионного индекса за последние пять лет превышает 30%, причем в этот период вошли как нынешняя торговая война, так и пандемия, во время которой фондовые индексы упали более чем на 30% всего за месяц», – подчеркивает портфельный управляющий пенсионных фондов Swedbank Эне Ыунмаа. Иллюстративное фото.
  • Foto: Andras Kralla
После введения таможенных пошлин правительством США в СМИ появились пугающие заголовки о том, как из пенсионных фондов второй ступени исчезли крупные суммы денег. Да, цель таких заголовков – заставить людей открыть статью, но есть ли на самом деле повод для беспокойства?
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