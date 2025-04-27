Портфельный управляющий: участники второй пенсионной ступени – спокойствие, только спокойствие

Сравнение S&P 500, Stoxx 600 и OMX Tallinn за 25 лет

Траектория индекса Таллиннской биржи на протяжении четверти века мало отличалась от движений таких индексов, как S&P 500 и Stoxx 600. Более того, у OMX Tallinn есть и свои преимущества. И тем не менее, местный капитал утекает в международные индексы, так как инвестировать в индекс Таллиннской биржи возможности нет.