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  • 02.06.25, 11:01

На выборах в Польше победили консерваторы

В Польше получен официальный результат напряженного второго тура президентских выборов: победу одержал правый националист Кароль Навроцкий. По результатам подсчета всех поданных голосов Навроцкий набрал 50,89 процента, опередив своего соперника – проевропейца Рафала Тшасковского, получившего 49,11 процента, передает DW.
Победитель президентских выборов в Польше Кароль Навроцкий.
  • Победитель президентских выборов в Польше Кароль Навроцкий.
  • Foto: Scanpix
Победа Навроцкого стала серьезным ударом для польского правительства во главе с либерально-консервативным премьер-министром Дональдом Туском, отмечает агентство AFP.
Прошедшие президентские выборы считались судьбоносными не только для Польши, но и для всей Европы: победа Тшасковского дала бы Туску и его реформам новый импульс. До сих пор эти реформы блокировались нынешним правонационалистическим президентом Анджеем Дудой.
Дальнейшая помощь Украине может оказаться под вопросом

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Навроцкий, которого, как и Дуду, поддерживает правившая до 2023 года правонационалистическая партия «Право и справедливость», может поставить под сомнение дальнейшую энергичную поддержку Украины со стороны Польши.
42-летний Кароль Навроцкий – политический новичок. В ходе избирательной кампании он выступал под лозунгом «Польша прежде всего». Он обвиняет около миллиона украинских беженцев, находящихся в стране, в том, что те «наживаются на Польше». Навроцкий выступает против вступления Украины в НАТО и восхищается президентом США Дональдом Трампом.
Высокая явка избирателей
По данным социологического института Ipsos, явка избирателей на нынешних выборах значительно увеличилась по сравнению с выборами 2020 года. На этот раз в голосовании приняли участие 71,63 процента избирателей, тогда как в 2020 году – лишь 68,2 процента.
Для участия в выборах на этот раз зарегистрировалось и необычно большое число поляков, проживающих в Германии: 115 тысяч против примерно 70 тысяч в 2020 году, отметило посольство Польши в Берлине в интервью медиагруппе Funke.
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