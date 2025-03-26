Назад 26.03.25, 18:04 Кальюлайд о лишении россиян права голоса: все были «за», кроме семи жалких центристов Депутат Рийгикогу от Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд убежден, что серопаспортников не надо было лишать права голоса, однако все равно проголосовал «за», т.к. на уступки пошли все партии. Он также утверждает, что полномасштабная война в Украине стала лишь поводом для принятия такого решения, а не причиной.

Депутат Рийгикогу от Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд. Foto: Рауль Меэ

«Если честно, я всегда считал, что связывать это решение с угрозой безопасности – немного искусственно. Настоящей причиной все же стало то, что для большинства жителей Эстонии стал неприемлемым сам факт, что люди, имеющие гражданство Российской Федерации, могут участвовать в политической жизни нашей страны. В корне этого решения лежит то, что Россия относится к Эстонии враждебно. А то, что ее граждане якобы являются угрозой, – лишь политическая риторика», – убежден Кальюлайд.

Однако он все же признает, что главным импульсом для принятия поправок к Конституции стало начало полномасштабного вторжения в Украину, и без него это решение принято бы не было.

«Эти поправки отражают ситуацию не только в эстонской политике, но и в обществе в целом. Российская Федерация показала в Украине, что для нее ничего не стоит убить человека или совершить военное преступление. Никто бы не посмел даже поднять вопрос о лишении россиян права голоса, если бы не начало вторжения», – говорит депутат.

Сам он является противником того, чтобы лишать избирательного права обладателей серых паспортов, однако все равно проголосовал «за» законопроект.

«Это не идеальное решение: я не вижу необходимости отбирать право голоса у "серопаспортников". Но на этом настояли правые партии. Которые, в свою очередь, также пошли на компромисс и оставили это право на ближайшие муниципальные выборы. Так что все сделали шаг назад», – добавил он.

Кальюлайд также считает, что сегодняшнее голосование не вызвало большого ажиотажа в обществе, т.к. его обсуждали гораздо меньше, чем иные – как он считает, более резонансные – законопроекты.

«Обычно при принятии новых законов до меня доходит много обратной связи от аналитиков, политологов, социологов и им подобных. А в этот раз – тишина. Никакого резонанса законопроект не вызвал, ажиотажа не наблюдаю. Это проявилось и в голосовании: очень редкий случай, когда 93 депутата из 100 присутствующих на сессии проголосовали "за". Единственные, кто были против, – семь жалких центристов, которые еще остались в парламенте», – констатирует депутат.

Но ведь против были не только центристы, но и член Социал-демократической партии Евгений Осиновский, который накануне голосования пытался убедить своих однопартийцев изменить свое решение?

«Мой очень хороший друг Евгений оказался единственным членом правления, который придерживался такой точки зрения. Он, похоже, до сих пор пребывает в мире Таллинна, и не чувствует настроений вокруг. Все же остальные понимали, к чему все идет, и признали, что хотя это и не самый лучший законопроект из возможных, но на уступки в итоге идут все партии», – говорит Кальюлайд.

Он уверен, что это решение окончательное и бесповоротное: граждане третьих стран никогда больше не получат права голосовать в Эстонии на местных выборах.

«Назад дороги нет. Конституцию меняют очень редко», – убежден он.

Сегодня парламент принял поправки к Конституции, лишающие права голоса на муниципальных выборах граждан третьих стран (т.е. государств, не входящих в Евросоюз) и обладателей серых паспортов. Последним, в качестве исключения, будет позволено проголосовать на ближайших парламентских выборах.