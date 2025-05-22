Назад 22.05.25, 11:26 В каком случае возможен диалог с Россией? С империей, которая откровенно угрожает соседним странам и ведет яростную антиевропейскую пропаганду, Европа не может иметь никаких дел, но, напротив, вынуждена повышать расходы на оборону. А вот с Россией как реальной федерацией вполне возможно возобновление политического диалога и экономического сотрудничества, считает политический обозреватель Вадим Штепа.

Вадим Штепа.

Foto: Личный архив

Фактический срыв российско-украинских переговоров в Стамбуле состоялся из-за настоятельных притязаний Москвы на четыре украинские области (Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую), которые она не полностью захватила, но требует присоединения к России в их полных административных границах.

В этом есть какой-то исторический парадокс – Россия и так по территории самая большая страна планеты. Так займитесь развитием своих собственных внутренних регионов, многие из которых едва выживают. Но нет – Кремль ведет политику самоцельной внешней экспансии.

Это типично для империи. Территориальное расширение для нее важнее всего.

Вероятно, президент США Дональд Трамп это не совсем понимает, когда хочет просто «примирить» Россию и Украину. Возможно, он хочет войти в историю в качестве «великого миротворца» и даже получить Нобелевскую премию мира за прекращение этой трехлетней войны. Экс-президент США Джо Байден точно заметил, что Путин хочет занять вообще всю Украину, а не просто какую-то ее часть. В Евросоюзе с его принципом взаимного уважения границ эту проблему понимают глубже и острее. Потому что если Путин захватит Украину, он неизбежно двинется дальше – на Молдову, Польшу, страны Балтии и т.д. Просто такова имперская логика. Это полное нарушение международного права в сфере взаимного уважения и соблюдения территориальной целостности различных государств. Хотя Россия признавала границы Украины и в Беловежских соглашениях 1991 года, и в «большом» росийско-украинском договоре 1997-го. На пути к реставрации Что же случилось с Россией? На мой взгляд, с 1991 года она постепенно двигалась к реставрации дореволюционной Российской империи. С «царем-батюшкой». Крушение прогрессистского, перестроечного Советского Союза вызвало стремление к «возрождению» в различных республиках. Страны Балтии тогда стали восстанавливать свою государственность, основанную в 1918 году. Но проблема в том, что власти РСФСР не стали восстанавливать Российскую Демократическую Федеративную Республику, провозглашенную Учредительным Собранием. Вместо этого они двинулись по пути возрождения Российской империи. Эта историческая реставрация привела ко множеству трагедий. Начиная с разгона в 1993 году парламента, который, собственно говоря, и провозгласил суверенитет России. Точно так же, как царь Николай II вроде бы учредил Думу, но постоянно ее распускал. При Ельцине стало жестче – парламент расстреляли из танков. Историческая реставрация привела ко множеству трагедий. Потом – начало колониальной чеченской войны в 1994 году. Это уже провал куда-то в XIX век с кавказскими войнами, которые по-своему описали и Лермонтов, и Толстой. Заметим, что Чечня не подписывала Федеративный договор 1992 года и соответственно, де-юре не была частью Российской Федерации. Однако Кремль послал в нее войска с официальным объяснением – «для восстановления конституционного порядка». Хотя за российскую Конституцию 1993 года Чечня тоже не голосовала. Горячие новости Эстонские предприниматели, пострадавшие в крушении вертолетов, направлялись на авиационные дни МИД: у нас нет информации о выживших Дела у компании идут так хорошо, что она строит для себя завод Создается станок, который совершит революцию в колке дров Эстония потеряла сразу двух топ-бизнесменов KM Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку

Сама по себе система российской постсоветской власти стала строиться по принципу монархического «преемничества». Кумир демократов конца 80-х годов Борис Ельцин через 10 лет объявил своим «преемником» офицера КГБ Владимира Путина.

Кстати, это радикальная противоположность с Украиной. Там за постсоветские годы сменилось 7 президентов, каждый из которых был не «преемником», а оппонентом предыдущего.

Сегодня Путин отказывается вести прямой диалог с Зеленским: якобы он для него «нелегитимен», потому что президентских выборов в прошлом году в Украине не было. Но в ситуации военного положения выборы не могут проводиться. А вот насколько легитимен сам Путин, правящий Россией уже 25 лет? В развитых странах таких сроков не бывает.

Путин не поехал на прямые переговоры с Зеленским в Турцию. Он реально считает себя «императором». А Зеленский – «не его уровень».

Тут вспоминается Ново-Огаревский процесс марта-августа 1991 года. Тогда президент СССР Михаил Горбачев собирал всех лидеров союзных республик, они яростно спорили, но в конце концов пришли к проекту нового Союзного договора. Сегодня ситуация – диаметрально противоположная. Ни о каком Союзе или договоре речи не идет. Главная тема Кремля – это восстановление «исторической России».

Переговоры с тем, кто отрицает твою субъектность?

Это фактически стремление восстановить СССР в его границах – но только уже под другим историческим названием. Как «Российскую Федерацию», которая поглотит множество других союзных республик.

Собственно, об этом и была в свое время дискуссия Ленина и Сталина. Владимир Ильич настаивал на идее равноправного союза республик. А Иосиф Виссарионович – на том, чтобы они все вошли в состав России.

Горбачев тоже хотел равноправного союза республик – но крушение его конфедеративного проекта открыло путь к российским неоимперским планам.

Владимир Мединский, которого Путин назначил главой переговоров в Турции, известен тем, что написал абсолютно имперский школьный учебник, в котором абсолютно отрицается всякая политическая субъектность Украины. И что, вы думали, такие переговоры могут привести к какому-то реальному результату?

Горбачев тоже хотел равноправного союза республик – но крушение его конфедеративного проекта открыло путь к российским неоимперским планам.

Конечно, как показывает мировая история, такие затяжные войны никогда не заканчиваются возвращением к довоенному статус-кво. Поэтому кроме общего требования мира, США и ФРГ как самые развитые мировые федерации могли бы потребовать от России соблюдения ее собственных законов.

Вы называете себя федерацией? ОК. Тогда пусть все ваши регионы самоуправляются автономно. Тогда они будут тратить свои силы на внутреннее развитие, а не на имперскую экспансию.

И для политической субъектности Европы такая трансформация России окажется жизненно важной. С империей, которая откровенно угрожает соседним странам и ведет яростную антиевропейскую пропаганду, Европа, конечно, не может иметь никаких дел, но напротив, вынуждена повышать расходы на оборону. А вот с Россией как реальной федерацией вполне возможно возобновление политического диалога и экономического сотрудничества.