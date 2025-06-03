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  • 03.06.25, 14:35

ERJK: Урмас Рейнсалу должен заплатить 30 000 евро за участие в передаче Postimees

Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) решила, что лидер партии Isamaa Урмас Рейнсалу должен заплатить 1830 евро за каждый выпуск авторской передачи «Varivalitsus» («Теневое правительство») на сайте Postimees, если комиссия примет соответствующее официальное решение о возврате средств.
Лидер партии Isamaa Урмас Рейнсалу.
  • Лидер партии Isamaa Урмас Рейнсалу.
  • Foto: Liis Treimann
Всего за 16 вышедших в эфир выпусков сумма составит 29 280 евро, пишет rus.err.ee.
Комиссия расценивает передачу, которую ведет Рейнсалу, как политическую рекламу, которая не была оплачена, а значит, как запрещенное пожертвование от юридического лица.
Урмас Рейнсалу заявил, что не собирается платить деньги Postimees и, если получит соответствующее предписание от ERJK, обжалует его в суде.

Статья продолжается после рекламы

Postimees принадлежит одному из крупнейших спонсоров Isamaa – Маргусу Линнамяэ.
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