ERJK: Урмас Рейнсалу должен заплатить 30 000 евро за участие в передаче Postimees
Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) решила, что лидер партии Isamaa Урмас Рейнсалу должен заплатить 1830 евро за каждый выпуск авторской передачи «Varivalitsus» («Теневое правительство») на сайте Postimees, если комиссия примет соответствующее официальное решение о возврате средств.
Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) приняла в четверг, 22 мая, решение, что от председателя партии Isamaa Урмаса Рейнсалу ожидается возврат тысяч евро за запрещенное пожертвование, полученное в связи с авторской передачей, транслируемой на портале Postimees, передает rus.err.ee.
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