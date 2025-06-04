Суд присудил обвиняемым по делу Tallinna Sadam почти миллион евро

Бывший глава Таллиннского порта Айн Кальюранд на заседании суда.
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Окружной суд счел, что суд первой инстанции в первую очередь должен был определить, являются ли члены правления акционерного общества и руководитель службы технического обслуживания должностными лицами.
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В среду, 16 сентября, Таллиннский окружной суд решит, стоит ли изменять меру пресечения бывшему председателю правления Таллиннского порта Айну Кальюранду, который 28 августа был взят под стражу на срок до шести месяцев.
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