Суд присудил обвиняемым по делу Tallinna Sadam почти миллион евро

Адвокат Андрес Симсон, защищавший обвиняемых в самых громких эстонских уголовных делах, ровно год назад столкнулся с такими серьезными проблемами со здоровьем, что этим летом решил уйти из адвокатуры и вести более спокойную жизнь. В суде продолжается спор о налогах, уплаченных его адвокатским бюро, которое к настоящему времени прекратило свою деятельность.