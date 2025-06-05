Промышленные предприятия увеличили объемы производства

Производитель осиновой древесной массы Estonian Cell завершил 2024 год с убытком в размере 8,8 млн евро. Хотя этот результат лучше, чем убыток в 22,9 млн евро в позапрошлом году, в компании отметили, что все еще работают под сильным давлением. В качестве проблем Estonian Cell указывает на волатильность энергорынка и отсутствие государственной промышленной политики.