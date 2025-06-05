Промышленные предприятия увеличили объемы производства

Рост экспорта на 17 процентов по сравнению с прошлым годом и похвала, которую министр экономики и промышленности Эркки Кельдо услышал в адрес эстонцев на ярмарке в Ганновере, вселяют надежду в эстонскую промышленность.
Позвольте нам производить и делать свою работу, не накладывайте на производителей дополнительную нагрузку, – так сформулировала свои ожидания от государства руководитель обувной компании Samelin Лейда Кикка на недавней конференции Industry 5.0.
Производитель осиновой древесной массы Estonian Cell завершил 2024 год с убытком в размере 8,8 млн евро. Хотя этот результат лучше, чем убыток в 22,9 млн евро в позапрошлом году, в компании отметили, что все еще работают под сильным давлением. В качестве проблем Estonian Cell указывает на волатильность энергорынка и отсутствие государственной промышленной политики.
Бывший канцлер Министерства обороны и руководитель одной из самых популярных компаний местной оборонной промышленности Frankenburg Technologies Кусти Сальм выступил в четверг на стартап-конференции Latitude59. Там он рассказал, что компания «плавает в неизведанных водах», однако в целом Европа движется в правильном направлении в сфере оборонной промышленности.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.