Уровень цен в госсзакупках за год упал более чем вдвое: «Грустно, что государство подыгрывает»

В Эстонии проекты и бюджеты частных клиентов меньше, а цены на закупки в государственном секторе ниже, прокомментировал ситуацию в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) глава компании Net Group Прийт Конго.
Telia покупает своего давнего партнера – софтверное предприятие Iglu. Компания Iglu, в числе прочего, оказывает услуги LHV и системе э-резидентства, а также участвует в реализации крупных ИТ-проектов, в том числе нового портала о здоровье.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.