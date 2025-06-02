Scoro завершает проект четырехдневной рабочей недели и сокращает персонал. «Трудное, но необходимое решение»

За месяц число безработных сократилось более чем на 2400 человек, а на последний день апреля в Кассе по безработице было зарегистрировано менее 47 300 безработных. Год назад, в конце апреля, в кассе зарегистрировались 51 900 человек.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.