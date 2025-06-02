Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,3%308,41
  • OMX Riga2,3%886,88
  • OMX Tallinn0,07%2 085,6
  • OMX Vilnius0,29%1 206
  • S&P 5000,58%5 970,37
  • DOW 300,51%42 519,64
  • Nasdaq 0,81%19 398,96
  • FTSE 1000,19%8 803,28
  • Nikkei 2250,8%37 747,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,75
  • OMX Baltic0,3%308,41
  • OMX Riga2,3%886,88
  • OMX Tallinn0,07%2 085,6
  • OMX Vilnius0,29%1 206
  • S&P 5000,58%5 970,37
  • DOW 300,51%42 519,64
  • Nasdaq 0,81%19 398,96
  • FTSE 1000,19%8 803,28
  • Nikkei 2250,8%37 747,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,75
  • 04.06.25, 10:54

Scoro завершает проект четырехдневной рабочей недели и сокращает персонал. «Трудное, но необходимое решение»

Эстонская ИТ-компания Scoro прекращает эксперимент с четырехдневной рабочей неделей и сокращает сотрудников.
«Мы уделяем все больше внимания ускорению разработки продуктов на основе искусственного интеллекта», – подтвердил генеральный директор Scoro Фред Кригер.
  • «Мы уделяем все больше внимания ускорению разработки продуктов на основе искусственного интеллекта», – подтвердил генеральный директор Scoro Фред Кригер.
  • Foto: Tairo Lutter / Postimees / Scanpix
К началу 2026 года OÜ Scoro Software постепенно вернется к обычному графику работы и уменьшит команду со 104 до 97 человек.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 15.05.25, 13:53
Microsoft сокращает 6000 человек и расходы на искусственный интеллект
Компания Microsoft объявила о сокращении 6000 сотрудников – без внимания не остались и программисты, занимающиеся разработкой технологий на базе искусственного интеллекта.
Новости
  • 14.05.25, 14:56
Bolt вновь сокращает работников в Эстонии
Компания Bolt сокращает в Эстонии десять работников – это уже второе сокращение за последние два месяца.
Новости
  • 07.05.25, 10:24
Сокращения и новые рабочие места: промышленность в апреле ожила
За месяц число безработных сократилось более чем на 2400 человек, а на последний день апреля в Кассе по безработице было зарегистрировано менее 47 300 безработных. Год назад, в конце апреля, в кассе зарегистрировались 51 900 человек.
  • KM
Content Marketing
  • 20.05.25, 11:56
Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 03.06.25, 06:00
«Думала, такие рабочие места есть только в Китае»
2
Новости
  • 03.06.25, 10:59
Олег Гросс инвестировал в строительство атомной электростанции
3
Биржа
  • 02.06.25, 11:46
Облигации Eesti Energia были переподписаны в девять раз
4
Mнения
  • 03.06.25, 13:49
Дмитрий Фефилов: в споре о целесообразности II ступени мы говорим не о том
5
Новости
  • 03.06.25, 08:55
Сосед требует через суд покоя от мельницы Tartu Mill
План расширения производителя муки зависит от результата судебной тяжбы
6
Новости
  • 03.06.25, 13:38
Эстонская «дочка» нефтетрейдера Gunvor планирует расти несмотря на сложности

Последние новости

Новости
  • 04.06.25, 14:38
Суд присудил обвиняемым по делу Tallinna Sadam почти миллион евро
Новости
  • 04.06.25, 13:31
Lux Express выходит на финский рынок
Новости
  • 04.06.25, 13:16
Работы эстонского художника отправятся на Луну и в космос
Новости
  • 04.06.25, 12:51
Enery обещает построить ветряной парк в Ида-Вирумаа за два года
Новости
  • 04.06.25, 10:54
Scoro завершает проект четырехдневной рабочей недели и сокращает персонал. «Трудное, но необходимое решение»
Новости
  • 04.06.25, 10:22
Марк Канчуков: Парвел Пруунсильд сказал о второй пенсионной ступени глупость
Новости
  • 04.06.25, 09:47
Пошлины США на сталь и алюминий выросли до 50%
Новости
  • 04.06.25, 08:43
Südamekodud расширяется в Латвию и Литву с помощью Eften

Сейчас в фокусе

Соискателей работы в таллиннский офис на Осмуссааре, 8 зовут от имени Staffrent, но трудоустроить могут в совсем другую компанию.
Эпицентр
  • 03.06.25, 06:00
«Думала, такие рабочие места есть только в Китае»
Предприниматель Олег Гросс.
Новости
  • 03.06.25, 10:59
Олег Гросс инвестировал в строительство атомной электростанции
Разные риски двух пенсионных ступеней делают из них два прекрасных инструмента для диверсификации.
Mнения
  • 03.06.25, 13:49
Дмитрий Фефилов: в споре о целесообразности II ступени мы говорим не о том
Семь лет назад переехавший на участок по соседству с Tartu Mill Яак Лайнесте рассказал, что, исходя из общей планировки города, он думал, что предприятие должно будет перенести производство за его пределы. Однако теперь выяснилось, что это не так.
Новости
  • 03.06.25, 08:55
Сосед требует через суд покоя от мельницы Tartu Mill
План расширения производителя муки зависит от результата судебной тяжбы
Терминал Gunvor в порту Усть-Луга.
Новости
  • 03.06.25, 13:38
Эстонская «дочка» нефтетрейдера Gunvor планирует расти несмотря на сложности
Магазин IKEA. Фото иллюстративное.
Новости
  • 03.06.25, 17:21
IKEA стала бесспорным лидером рынка, один из конкурентов погряз в убытках
Вкус биржи: коррекция перед тем как все грохнется?
Биржа
  • 02.06.25, 12:39
Вкус биржи: коррекция перед тем как все грохнется?
Светодиодная маркировка безопасности – это идеальное решение, если вам необходима долговечная и износостойкая маркировка на бетоне, стенах или других поверхностях. Зона ожидания выдачи товаров.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025