Wolf Group потеряла в прибыли, но сделала крупные инвестиции

Производящая монтажную пену эстонская Wolf Group продолжает вести бизнес в России. Она отказалась подтвердить это журналистам ERR, но «Деловые ведомости» убедились, что обе ее «дочки» прекрасно себя чувствуют, называют войну «спецоперацией» и планируют активно развиваться по ту сторону Наровы и дальше.