Wolf Group потеряла в прибыли, но сделала крупные инвестиции

Wolf Group производит и продает строительные материалы, владея торговыми марками Penosil и Tempsi Plaat. Клиентами группы являются продавцы строительных материалов, профессиональные строители, частные лица и промышленные предприятия.
Оборот Wolf Group в прошлом году составил 134,4 миллиона евро, что на 4 процента меньше по сравнению с 2023 годом, когда выручка составила 140,5 миллиона евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Производящая монтажную пену эстонская Wolf Group продолжает вести бизнес в России. Она отказалась подтвердить это журналистам ERR, но «Деловые ведомости» убедились, что обе ее «дочки» прекрасно себя чувствуют, называют войну «спецоперацией» и планируют активно развиваться по ту сторону Наровы и дальше.
Канцелярия президента не планирует забирать знак государственного отличия у предпринимателя Яана Пуусаага, чья компания Wolf Group продолжает работать в России через дочерние предприятия и называет войну «спецоперацией».
Первая тройка этого года в ТОПе химической промышленности подтверждает, что спрос на косметику и товары для красоты не снижается, две из трех компаний успешно работают именно в этой области, пишет портал Tööstusuudised.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.