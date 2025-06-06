Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,26%307,34
  • OMX Riga1,15%895,6
  • OMX Tallinn−0,17%2 088,93
  • OMX Vilnius−0,35%1 200,69
  • S&P 500−0,53%5 939,3
  • DOW 30−0,25%42 319,74
  • Nasdaq −0,83%19 298,45
  • FTSE 1000,14%8 823,13
  • Nikkei 2250,5%37 741,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,41
  • OMX Baltic−0,26%307,34
  • OMX Riga1,15%895,6
  • OMX Tallinn−0,17%2 088,93
  • OMX Vilnius−0,35%1 200,69
  • S&P 500−0,53%5 939,3
  • DOW 30−0,25%42 319,74
  • Nasdaq −0,83%19 298,45
  • FTSE 1000,14%8 823,13
  • Nikkei 2250,5%37 741,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,41
  • 06.06.25, 09:33

Инфляция в мае составила 4,5%: значительнее всего подорожали продукты питания

По данным Департамента статистики, в мае индекс потребительских цен повысился по сравнению с апрелем на 0,1% и по сравнению с маем 2024 года – на 4,5%. По сравнению с маем прошлого года товары были дороже на 1,9% и услуги – на 8,8%.
Архивное фото.
  • Архивное фото.
  • Foto: Julia-Maria Linna
По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, по сравнению с апрелем индекс потребительских цен в мае остался почти на том же уровне, однако в годовом сравнении индекс повысился на 4,5%: «По сравнению с маем прошлого года более всего на индекс повлияли подорожавшие на 7,1% продукты питания. Подорожание транспорта на 6,2% преимущественно связано с введенным в начале года налогом на механическое транспортное средство и ценами на пассажирские перевозки. Новые прейскуранты на услуги здравоохранения, вступившие в силу в апреле – например, повышение платы за прием врача-специалиста – также оказали влияние в годовом сравнении (9,9%). Подешевели только одежда и обувь (4,5%)».
По сравнению с апрелем на индекс в мае больше всего повлияло повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки (0,6%), а также услуги питания и размещения (2,1%). С другой стороны, влияние оказало удешевление транспортных расходов (1%) – преимущественно снижение цен моторного топлива и масел (2,3%), а также пассажирских перевозок (2,4%).
Продукты питания подорожали в мае по сравнению с апрелем на 0,6%. Больше всего на рост цен продуктов питания повлияло подорожание молока и молочных продуктов (1,5%), шоколада (10,5%) и кофе (7,7%). Противоположное влияние оказало снижение цен на овощи (0,9%), хлебобулочные изделия (1,7%) и мясо птицы (2,7%).

Статья продолжается после рекламы

По сравнению с апрелем в мае бензин был дешевле на 1,8%, дизельное топливо – на 3,6%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 03.06.25, 14:28
Инфляция в еврозоне опустилась ниже 2%. Аналитики ожидают снижения процентных ставок
Из-за значительного снижения цен на энергоносители инфляция в еврозоне упала даже ниже рекомендованного Европейским центральным банком уровня – до 1,9%. В то же время беспокойство вызывают колебания цен на услуги и продукты питания.
Новости
  • 03.06.25, 09:39
За месяц цены выросли на 0,1%, за год – на 4,6%
Согласно первоначальной оценке Департамента статистики, в мае 2025 года гармонизированный индекс потребительских цен, в котором учитываются также расходы туристов в Эстонии, повысился по сравнению с апрелем на 0,1%. По сравнению с маем прошлого года индекс повысился на 4,6%.
Новости
  • 30.05.25, 06:00
Директор Института конъюнктуры о повышении НСО: из-за острой конкуренции цены резко не взлетят
До очередного увеличения налога с оборота осталось чуть больше месяца. Ничего хорошего от этого не ждут ни предприятия, ни потребители. И, хотя по словам директора Института конъюнктуры, наверняка цены на продукты начнут кусаться уже перед Ивановым днем, жесткая конкуренция в сфере торговли не позволит повысить их больше, чем вырастет налоговая ставка.
  • KM
Content Marketing
  • 20.05.25, 11:56
Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.

Самые читаемые

1
Новости
  • 05.06.25, 06:00
Поправка к закону вскоре еще больше осложнит доступ к магазинам в центре Таллинна
2
Новости
  • 05.06.25, 09:44
Урмас Сыырумаа готов продать Батарейную крепость
3
Новости
  • 05.06.25, 08:23
Крупные бизнесмены вложили деньги в автодельцов, на которых завели уголовное дело
4
Новости
  • 05.06.25, 11:41
Новость, ставшая шоком: спецпроверка госкомпании вызвала шквал критики
5
Новости
  • 05.06.25, 12:11
Невыплаченный миллион: гольф-клуб заключил компромисс с таинственным бизнесменом
6
Новости
  • 03.06.25, 10:59
Олег Гросс инвестировал в строительство атомной электростанции

Последние новости

Эпицентр
  • 06.06.25, 12:21
Äripäev в лаборатории: можно ли вместе с безделушками из Китая получить опасные вещества?
Новости
  • 06.06.25, 11:33
Эстонский производитель деревянных домов заключил в Германии крупный контракт
Новости
  • 06.06.25, 10:37
Союз отелей и ресторанов: мы думали, что начало будет лучше
Новости
  • 06.06.25, 10:11
Трамп и Маск разругались. Глава Tesla заявил, что Трамп фигурировал в «файлах Эпштейна»
Новости
  • 06.06.25, 09:33
Инфляция в мае составила 4,5%: значительнее всего подорожали продукты питания
Новости
  • 06.06.25, 09:30
ФОТО: Урмас Сыырумаа пил кофе с покидающим LHV Мадисом Тоомсалу
Биржа
  • 06.06.25, 08:46
Большой обзор: куда вложить деньги в банковском секторе?
Эксперты делятся соображениями
Новости
  • 06.06.25, 07:00
Государство направит 50 миллионов на закупки для военной инфраструктуры
Но местным фирмам не подняться выше субподряда

Сейчас в фокусе

На Пярнуском шоссе припарковаться возле магазина проблематично уже сейчас.
Новости
  • 05.06.25, 06:00
Поправка к закону вскоре еще больше осложнит доступ к магазинам в центре Таллинна
В пользу бизнесмена Тармо Лаанету оформлено несколько ипотек на участки, принадлежащие сожительнице бывшего руководителя JMV Вирго Веймана.
Новости
  • 05.06.25, 08:23
Крупные бизнесмены вложили деньги в автодельцов, на которых завели уголовное дело
Бывший руководитель Eesti Post Март Мяги недоволен внезапной проверкой.
Новости
  • 05.06.25, 11:41
Новость, ставшая шоком: спецпроверка госкомпании вызвала шквал критики
Урмас Сыырумаа на открытии ворот внутреннего двора Горжи Батарейной морской крепости в 2020 году.
Новости
  • 05.06.25, 09:44
Урмас Сыырумаа готов продать Батарейную крепость
По словам одного из владельцев Rae Golf Кристо Туллуса, никакого конфликта и не было.
Новости
  • 05.06.25, 12:11
Невыплаченный миллион: гольф-клуб заключил компромисс с таинственным бизнесменом
Генеральный директор Tesla Илон Маск назвал позором пакет мер президента США Дональда Трампа о расходах и налоговых льготах.
Биржа
  • 05.06.25, 12:57
Конфликт Маска с Трампом обрушил акции Tesla
Генеральный директор и соучредитель Wise Кристо Кяэрманн заявил, что выход на американскую биржу принесет значительную выгоду Wise и ее акционерам.
Биржа
  • 05.06.25, 11:05
Акции Wise будут торговаться на бирже в США
Светодиодная маркировка безопасности – это идеальное решение, если вам необходима долговечная и износостойкая маркировка на бетоне, стенах или других поверхностях. Зона ожидания выдачи товаров.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025