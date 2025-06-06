Инфляция в мае составила 4,5%: значительнее всего подорожали продукты питания

По данным Департамента статистики, в мае индекс потребительских цен повысился по сравнению с апрелем на 0,1% и по сравнению с маем 2024 года – на 4,5%. По сравнению с маем прошлого года товары были дороже на 1,9% и услуги – на 8,8%.
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По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, по сравнению с апрелем индекс потребительских цен в мае остался почти на том же уровне, однако в годовом сравнении индекс повысился на 4,5%: «По сравнению с маем прошлого года более всего на индекс повлияли подорожавшие на 7,1% продукты питания. Подорожание транспорта на 6,2% преимущественно связано с введенным в начале года налогом на механическое транспортное средство и ценами на пассажирские перевозки. Новые прейскуранты на услуги здравоохранения, вступившие в силу в апреле – например, повышение платы за прием врача-специалиста – также оказали влияние в годовом сравнении (9,9%). Подешевели только одежда и обувь (4,5%)».
По сравнению с апрелем на индекс в мае больше всего повлияло повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки (0,6%), а также услуги питания и размещения (2,1%). С другой стороны, влияние оказало удешевление транспортных расходов (1%) – преимущественно снижение цен моторного топлива и масел (2,3%), а также пассажирских перевозок (2,4%).
Продукты питания подорожали в мае по сравнению с апрелем на 0,6%. Больше всего на рост цен продуктов питания повлияло подорожание молока и молочных продуктов (1,5%), шоколада (10,5%) и кофе (7,7%). Противоположное влияние оказало снижение цен на овощи (0,9%), хлебобулочные изделия (1,7%) и мясо птицы (2,7%).
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По сравнению с апрелем в мае бензин был дешевле на 1,8%, дизельное топливо – на 3,6%.
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