Продажа самолетов Nordica задерживается

В апреле было подписано соглашение о намерениях с потенциальным покупателем самолетов, используемых компанией Nordica, однако договор купли-продажи до сих пор не заключен.
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Во второй половине мая Министерство климата сообщило, что переговоры о продаже самолетов обанкротившегося государственного авиаперевозчика Nordica затягиваются, и сделка, первоначально запланированная на май, отложена до июня.
Вице-канцлер Министерства климата Сандер Сальму объяснил задержку продажи тем, что, помимо времени, необходимого для переговоров, самолеты должны пройти технический осмотр, передает rus.err.ee.
«Помимо согласования всех условий договора и документов, перед сделкой необходимо также провести технический осмотр самолетов», – пояснил Сальму.
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Говоря о сопутствующих расходах, он отметил, что госпредприятие OÜ Transpordi Varahaldus (на балансе которого находятся самолеты - прим. ред.) платит Таллиннскому аэропорту за парковку и обслуживание самолетов, но эти расходы значительно ниже по сравнению с потенциально более высоким доходом, который может быть получен в результате тщательного и продуманного процесса продажи.
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Переговоры о продаже самолетов обанкротившегося государственного авиаперевозчика Nordica затягиваются, и сделка, первоначально запланированная на май, была отложена до июня.
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