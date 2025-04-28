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  • 29.04.25, 06:00

Петер Зашев: за их финансово-экономическую безграмотность платим все мы

Лучше платить политикам, чтобы они не принимали участия в управлении государственными или муниципальными компаниями. Нам всем будет дешевле просто им платить за неучастие, считает профессор Стокгольмской школы экономики в Риге Петер Зашев.
Петер Зашев.
  • Петер Зашев.
  • Foto: Личный архив
Поводом написать данную колонку стало стремление Латвии привлечь Эстонию и Литву к деятельности AirBaltic. Я лично только за увеличение сотрудничества между странами Балтии. Мне кажется, его мало, что очень зря. Но предложение по AirBaltic наводит меня на другие мысли – о финансовой и экономической грамотности политиков. Здесь у меня и всех нас есть и свой шкурный интерес – они играют и теряют не свои деньги, а мои, наши.
Начнем с AirBaltic – я люблю эту компанию и пользуюсь ее услугами почти еженедельно. Но судя по финансовым результатам (в одном прошлом году убытки на 118 млн евро), платят за этот бизнес не только такие клиенты, как я, поскольку основной владелец AirBaltic - латвийское государство, платят в основном латышские налогоплательщики. В авиакомпанию они вложили и, судя по всему, потеряли около 570 млн евро.
Теперь предлагается к данному «успеху» подключить и Эстонию. У нас ведь большой опыт - не один, а даже два AirBaltic. Сначала был Estonian Air. За период с 2006 по 2014 годы его убытки превысили 106 млн евро, несмотря на постоянные финансовые вливания со стороны государства (читай: налогоплательщиков). Его громкое фиаско никого ничему не научило, и родилась его реинкарнация – Nordica. Как говорится „на чужой заднице и сто палок — не больно“! К апрелю 2025-го размер требований, предъявленных кредиторами к обанкротившемуся эстонскому национальному авиаперевозчику Nordica, который первоначально оценивался в 34 млн евро, увеличился до 85 млн.

Нехватка квалификации

Что общего в данных случаях? Речь идет о госкомпаниях, к управлению которыми на разных этапах существования приложили руку и политики. Какую их руководство несет ответственность? Не совсем понятно. Как только ком убытков начинает расти, у всех них развивается некая амнезия – они унаследовали эти проблемы от предыдущего руководства и ни за что не отвечают. Такая практика порочна, неправильна и, главное - нам, налогоплательщикам, стоит дорого.
На муниципальном уровне финансовый ущерб, наверное, меньше, но суть проблемы видна более контрастно. Как только меняется власть, новая обязательно меняет советы директоров муниципальных предприятий. Директор муниципального предприятия с трудом успевает уследить, кто же у него в совете директоров – так часто происходят перемены.
Для меня большая часть проблемы состоит в финансово-экономической грамотности представителей власти в совете директоров с государственным или муниципальным участием. Хотя с годами роль политических назначенцев в советах эстонских госкомпаний уменьшилась, на муниципальном уровне проблема до сих пор не решена.
Нередко назначенцы не имеют опыта в бизнесе или финансах. Зачастую это гуманитарии с не совсем ясным образовательным цензом и квалификацией, зато они политически лояльны и много говорят, забалтывание - их ключевое умение. И вот эти люди решают, что выгодно, а что нет? Какой бизнес-план имеет смысл, а какой нет? Какая инвестиция стратегически правильна, а какая нет? Они не понимают, какую роль сами сыграли в системных проблемах с финансовым управлением предприятий. На их счету, например, рискованные инвестиции: участие в высокорисковых проектах - такие инвестиции часто мотивированы искушением подать заявку на финансирование в рамках очередной программы ЕС. На их совести слабые механизмы контроля и отчетности.
Их мотивирует желание получить деньги за то, что они входят в совет (не бесплатно же), и возможность направлять деньги (купить услуги, организовать правильный тендер и т.д.) политически «нашим» и денежно наказывать «не наших». И все. А когда результат их глупых и неправильных решений приводит к убыткам, включаешь амнезию – и готово. Или создаешь путаницу с помощью вербальной диареи – шум заглохнет, пыль уляжется и налогоплательщики проглотят убыток в еще пару десятков или сотен миллионов евро.

Премия за неучастие

Эту практику нужно прекратить! Как вариант – сделать свою версию африканской премии Мо Ибрагима за достижения в области лидерства. Эта премия вручается демократически избранному африканскому лидеру, который мирно покинул свой пост после завершения своего конституционного срока. Премия очень крупная — 5 миллионов долларов США, выплачиваемых в течение десяти лет, плюс 200 тысяч долларов в год пожизненно после этого. В нашем случае лучше платить нашим политикам, чтобы они не принимали участия в управлении государственными или муниципальными компаниями. Те же самые несколько сотен евро в месяц, ради которых идет политическая грызня. Поверьте, нам всем будет дешевле просто платить им за неучастие.
А если серьезно, мне кажется уместно рассмотреть и принять несколько правил:
•в советы директоров не только государственных, но и муниципальных предприятий могут входить только люди, имеющие соответственное образование и квалификацию, – к примеру, получившие сертификат института корпоративного управления. Такое правило, как минимум, поднимет планку.

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  • KM
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•место в совете директоров занимается в результате публичного конкурса, а не непрозрачного решения власти.
•в случае гигантских убытков необходимо возбуждать расследование, чтобы определить роль и ответственность совета директоров и его членов.
В противном случае мы так и продолжим – от отсутствия ответственности и значимых убытков на государственном уровне до мелкого воровства и покупки лояльности на муниципальном. От этого теряют все.
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