Петер Зашев: за их финансово-экономическую безграмотность платим все мы

Нехватка квалификации

Что общего в данных случаях? Речь идет о госкомпаниях, к управлению которыми на разных этапах существования приложили руку и политики. Какую их руководство несет ответственность? Не совсем понятно. Как только ком убытков начинает расти, у всех них развивается некая амнезия – они унаследовали эти проблемы от предыдущего руководства и ни за что не отвечают. Такая практика порочна, неправильна и, главное - нам, налогоплательщикам, стоит дорого.

На муниципальном уровне финансовый ущерб, наверное, меньше, но суть проблемы видна более контрастно. Как только меняется власть, новая обязательно меняет советы директоров муниципальных предприятий. Директор муниципального предприятия с трудом успевает уследить, кто же у него в совете директоров – так часто происходят перемены.

Для меня большая часть проблемы состоит в финансово-экономической грамотности представителей власти в совете директоров с государственным или муниципальным участием. Хотя с годами роль политических назначенцев в советах эстонских госкомпаний уменьшилась, на муниципальном уровне проблема до сих пор не решена.

Нередко назначенцы не имеют опыта в бизнесе или финансах. Зачастую это гуманитарии с не совсем ясным образовательным цензом и квалификацией, зато они политически лояльны и много говорят, забалтывание - их ключевое умение. И вот эти люди решают, что выгодно, а что нет? Какой бизнес-план имеет смысл, а какой нет? Какая инвестиция стратегически правильна, а какая нет? Они не понимают, какую роль сами сыграли в системных проблемах с финансовым управлением предприятий. На их счету, например, рискованные инвестиции: участие в высокорисковых проектах - такие инвестиции часто мотивированы искушением подать заявку на финансирование в рамках очередной программы ЕС. На их совести слабые механизмы контроля и отчетности.

Их мотивирует желание получить деньги за то, что они входят в совет (не бесплатно же), и возможность направлять деньги (купить услуги, организовать правильный тендер и т.д.) политически «нашим» и денежно наказывать «не наших». И все. А когда результат их глупых и неправильных решений приводит к убыткам, включаешь амнезию – и готово. Или создаешь путаницу с помощью вербальной диареи – шум заглохнет, пыль уляжется и налогоплательщики проглотят убыток в еще пару десятков или сотен миллионов евро.

Премия за неучастие

Эту практику нужно прекратить! Как вариант – сделать свою версию африканской премии Мо Ибрагима за достижения в области лидерства. Эта премия вручается демократически избранному африканскому лидеру, который мирно покинул свой пост после завершения своего конституционного срока. Премия очень крупная — 5 миллионов долларов США, выплачиваемых в течение десяти лет, плюс 200 тысяч долларов в год пожизненно после этого. В нашем случае лучше платить нашим политикам, чтобы они не принимали участия в управлении государственными или муниципальными компаниями. Те же самые несколько сотен евро в месяц, ради которых идет политическая грызня. Поверьте, нам всем будет дешевле просто платить им за неучастие.

А если серьезно, мне кажется уместно рассмотреть и принять несколько правил:

•в советы директоров не только государственных, но и муниципальных предприятий могут входить только люди, имеющие соответственное образование и квалификацию, – к примеру, получившие сертификат института корпоративного управления. Такое правило, как минимум, поднимет планку.