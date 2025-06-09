Назад 09.06.25, 11:00 Экспорт в апреле вырос на 3% По данным Департамента статистики, в апреле 2025 года экспорт товаров вырос на 3%, импорт – на 1%. Товаров было экспортировано в текущих ценах примерно на 1,6 млрд евро и импортировано примерно на 1,9 млрд евро. Дефицит товарооборота составил 332 млн евро, что на 13 млн меньше, чем в апреле прошлого года.

Значительнее всего в апреле вырос экспорт транспортных средств.

Foto: Andras Kralla

Аналитик группы внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что наибольшие изменения в апреле наблюдались в товарообмене с третьими странами: «Экспорт в страны Европейского союза вырос на 8%, импорт из них сократился на 1%. При этом в страны, не входящие в Европейский союз, экспортировали на 10% меньше товара и импортировали из них на 16% больше. На это повлияло снижение экспорта в Соединенные Штаты Америки, Россию и Сингапур, а также увеличение импорта из Турции и Швейцарии по сравнению с прошлым годом».

По сравнению с тем же месяцем 2024 года в апреле этого года экспорт товаров эстонского производства вырос на 2%. Доля товаров эстонского производства по сравнению с прошлым годом не изменилась и составила в апреле 64% от общего объема экспорта.

Больше всего в апреле вырос экспорт транспортных средств

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Больше всего в апреле экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%), древесину и изделия из древесины (11%), а также транспортные средства (11%). В годовом сравнении более всего вырос экспорт из Эстонии транспортных средств (на 34 млн евро, т.е. 24%), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 27 млн евро, т.е. 15%). Более всего, а именно на 60 млн евро (41%), сократился экспорт минеральной продукции.

В апреле основными партнерами по экспорту были Финляндия (15% от общего объема экспорта), Латвия (11%) и Литва (10%). В Финляндию больше всего экспортировали электрооборудование, а в Латвию и Литву – транспортные средства. За год экспорт товаров вырос больше всего в Литву (на 31 млн евро) и Латвию (на 30 млн евро), куда больше, чем в прошлом году, экспортировали транспортные средства. Экспорт товаров уменьшился больше всего в Соединенные Штаты Америки (на 33 миллиона евро), куда ввозилось меньше минеральной продукции.

Больше всего вырос импорт товаров из Латвии

В апреле из товаров больше всего импортировали транспортные средства (15% от общего объема импорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%), а также электрооборудование (12%). По сравнению с апрелем 2024 года более всего, а именно на 40 млн евро (17%), вырос импорт транспортных средств. Больше всего сократился импорт в Эстонию минеральной продукции (на 41 млн евро, т.е. 21%).

Больше всего товаров в апреле было импортировано из Латвии (12% от общего объема импорта), Германии (11%), Финляндии (10%) и Литвы (10%). Из Латвии, Финляндии и Литвы больше всего ввозилось минеральной продукции, из Германии – транспортных средств. По сравнению с апрелем прошлого года импорт товаров увеличился больше всего из Латвии (на 36 млн евро), откуда импортировали больше минеральной продукции. Больше всего, а именно на 23 млн евро, уменьшился импорт товаров из Литвы, откуда ввозилось меньше минеральной продукции.