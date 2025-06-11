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  • 11.06.25, 11:47

В ЕС все чаще подделывают вино и крепкий алкоголь: ущерб превышает 2 млрд евро

Наряду с предметами роскоши все чаще подделывают продукты питания и алкогольные напитки, что оказывает ощутимое влияние как на экономику Европейского Союза, так и на экономику Эстонии.
Чаще всего подделываются вино и крепкий алкоголь. Фото иллюстративное.
  • Чаще всего подделываются вино и крепкий алкоголь. Фото иллюстративное.
  • Foto: Shutterstock
Подделка продуктов питания и напитков стала частью организованной преступности, с помощью которой, по данным Службы интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO), в том числе финансируются, например, торговля наркотиками и киберпреступность. Во время последней операции, проведенной в 2024 году в сотрудничестве с Европолом и Интерполом, было конфисковано около 22 000 тонн поддельных пищевых продуктов и 850 000 литров преимущественно алкогольных напитков на общую сумму 91 миллион евро.
По данным ведомства, чаще всего подделываются вино и крепкий алкоголь, что приводит к потере порядка 2,3 млрд евро дохода от продаж в ЕС и исчезновению около 5700 рабочих мест. «Государства также теряют примерно 2 миллиарда евро налоговых поступлений, и Эстония не является исключением», – отметили в EUIPO.
По оценкам службы, ежегодно эстонский сектор продовольствия теряет около 7 миллионов евро дохода из-за подделок, циркулирующих в ЕС, и без работы остаются более 26 человек. При этом, согласно нынешнему отчету Европола об оценке угрозы серьезной и организованной преступности, рост электронной торговли лишь усиливает связанную с подделками преступность. Преступники, например, манипулируют маркировкой и упаковкой и адаптируют производственные процессы, нацеливаясь в первую очередь на более дорогие продукты и напитки. Чаще всего подделки поступают из Турции или Китая.

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Помимо алкоголя, на границах ЕС конфисковывают и большое количество пищевых продуктов. Преступники пытались, например, провезти поддельное печенье, макаронные изделия, чипсы, сладости. Все чаще на границах выявляются поддельные оливковое масло, пиво, мясо, сыр и молочные продукты, которые, согласно маркировке, якобы произведены известными производителями из Италии, Франции и Германии.
«Помимо экономического ущерба, употребление поддельных продуктов питания и напитков может причинить серьезный вред здоровью, поскольку в них были обнаружены опасные вещества: метанол, ртуть, фипронил, а также различные инсектициды и пестициды», – заключили в EUIPO.
С целью защиты здоровья людей EUIPO в рамках Всемирного дня борьбы с подделками запустила кампанию «Что у вас на столе?». Ее цель – повысить осведомленность жителей ЕС об опасности, которую поддельные продукты и напитки представляют для их здоровья.
Исполнительный директор Службы интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) Жоау Неграу подчеркнул, что потребление поддельных продуктов питания и напитков представляет собой серьезную угрозу общественному здравоохранению, и с помощью кампании людям хотят предоставлять необходимые знания, чтобы распознавать подделки: «Это общая борьба, к которой должны подключиться все – государственные органы, производители и потребители».
Чтобы поддельные продукты и напитки не попали на ваш стол, EUIPO рекомендует приобретать товары только из надежных источников – у официальных розничных продавцов, через уполномоченные каналы дистрибуции или на официальных сайтах брендов. Подлинность товара можно проверить по маркировке, указанию происхождения и наличию официальных сертификационных логотипов. Особенно стоит обратить внимание на знаки географического указания ЕС (GT), такие как KPN, KGT и GTT, которые подтверждают подлинность и качество продукции. В ЕС зарегистрировано более 3600 товаров с географическим указанием, большинство из которых происходит из Италии, Франции и Германии.
Также стоит внимательно осмотреть упаковку и сам продукт, поскольку на подделках часто встречаются дефекты отделки или орфографические ошибки. При проверке подлинности могут помочь и средства аутентификации, например, QR-коды и голограммы, советуют в EUIPO.
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