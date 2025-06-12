Назад 12.06.25, 10:56 Госконтроль: из-за частой смены власти страдает управление принадлежащими Нарве компаниями Управление принадлежащими городу Нарва обществами страдает по причине частой смены власти, во время которой советы этих обществ обновляются почти каждый год, говорится в опубликованном сегодня отчете Госконтроля. Госконтроль также установил, что после коррупционного дела AS Narva Vesi в 2019 году город Нарва не подверг коррупционный случай критическому пересмотру и не изменил акценты.

Нарвский замок. Фото иллюстративное.

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Частая смена власти создает нестабильность в принадлежащих Нарве обществах. Поскольку советы состоят в основном из членов городского собрания и почти при каждой смене власти происходит перераспределение мест, новым членам совета требуется время, чтобы освоиться и войти в курс дела – пока их снова не сменят. Таким образом, члены совета не успевают получить представление о положении общества, его проблемах и потребностях в развитии, говорится в отчете.

«В случае с принадлежащими городу коммерческими товариществами основное внимание, похоже, уделяется составу совета, а не результатам деятельности, четким ожиданиям собственников или целям деятельности коммерческих товариществ, – прокомментировал государственный контролер Янар Хольм. – Хотя в 2011 году закон ввел требование к местным властям устанавливать условия и процедуры для участия в обществах, в Нарве за 14 лет не было установлено ни одной такой процедуры. Однако нельзя сказать, что решения не принимаются – вспоминается пример, когда коалиция, просуществовавшая всего неделю или около того, прежде чем распалась, успела сменить состав совета шести из семи коммерческих товариществ».

После местных выборов 2021 года у власти в Нарве уже шестая коалиция. Состав советов большинства обществ за это время менялся четыре-пять раз. Например, в совете SA Narva Linnaelamu политических рокировок было пять. Примечательно, что из состава горсобрания, сформированного после выборов 2021 года, в совете на сегодняшний день успели побывать 29 из 31 членов городского собрания, т. е. почти все. За это время некоторые члены горсобрания успели побывать в советах до четырех обществ.

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Госконтроль отметил, что члены советов обществ с трудом понимают свою роль и склонны выполнять работу правления. Хотя по закону совет должен контролировать правление и обеспечивать стратегическое руководство обществом, советы обществ в своих решениях часто выходили на уровень ведения повседневной хозяйственной деятельности общества. Например, они принимали решения о зарплате, премиях обычных работников, мелких покупках и пр. Это свидетельствует о том, что ответственность совета и правления за принятие управленческих решений смещается.

Несмотря на коррупционный случай AS Narva Vesi в 2019 году, город Нарва не подверг критическому пересмотру систему контроля за обществами и не изменил в ней акценты, отмечается в отчете. В то время коррупция была связана с закупками, но в период правления нынешнего горсобрания город не стал в связи с этим случаем уделять больше внимания снижению рисков коррупции в принадлежащих ему коммерческих товариществах. В контексте предотвращения коррупции существует также риск того, что сделки обществ со связанными сторонами остаются без должного внимания, поскольку соответствующий учет в обществах часто недостаточно эффективный. Связанные лица – это, например, члены совета и исполнительного руководства, а также члены их семей. Также фонды, некоммерческие общества и коммерческие товарищества, на которые члены совета и исполнительное руководство оказывают преобладающее или значительное влияние.

Госконтроль установил, что ревизионная комиссия Нарвского городского собрания уделяла мало внимания принадлежащим городу обществам. Из семи обществ во время правления нынешнего городского собрания проверены только два: SA Narva Linnaelamu, SA Narva Linna Arendus. В свете предыдущего дела о коррупции в AS Narva Vesi такое малое внимание к обществам не обосновано.

Госконтроль видит риск в том, что члены ревизионной комиссии входят в советы обществ. Это не запрещено, но приводит к конфликту ролей и может повлиять на объективность отбора ревизионной комиссией объектов контроля, поскольку в этом случае человек может быть одновременно и контролером, и контролируемым. Например, по состоянию на апрель 2025 года председатель Нарвской ревизионной комиссии одновременно являлся членом советов двух городских обществ, в одном из которых он был председателем совета.

Госконтроль также пришел к выводу, что целенаправленность деятельности нарвских обществ на разных уровнях в документах по развитию является неравномерной и голословной. Исходя из этого, невозможно оценить успешность деятельности общества или то, является ли участие в обществах вообще необходимым в свете задач органа местного самоуправления.

Госконтроль рекомендует Нарве установить правила участия в обществах, как это предусмотрено в Законе об организации местного самоуправления. В настоящее время в Нарве их нет, несмотря на то, что Закон об организации местного самоуправления требует их наличия с 2011 года. В правилах также должны быть прописаны требования к контролю над обществами и к организации работы руководящих органов общества, чтобы в будущем совет мог в большей степени сосредоточиться на своей предусмотренной законом роли. Чтобы упорядочить стратегическое управление обществами, Госконтроль рекомендовал Нарве установить для деятельности обществ четкие, измеримые и сопоставимые цели.

Городская управа Нарвы согласилась с рекомендациями и отметила, что участие города в обществах нуждается в четком регулировании, а деятельность обществ, находящихся под контролем города, должна направляться надлежащим образом.