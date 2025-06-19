Государство отказывается от цели перехода на возобновляемую электроэнергию к 2030 году

В Плане развития энергетики до 2035 года (ENMAK), который в настоящее время находится в стадии разработки, государство отказалось от своей цели к 2030 году обеспечить 100% потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников, передает rus.err.ee.
- Ветряки. Фото иллюстративное.
- Foto: Andras Kralla
Министерство климата планирует в июле или августе отправить на общественное обсуждение новый План развития энергетики до 2035 года (ENMAK), в котором государство отказывается от нескольких предыдущих целей.
По словам министра климата Андреса Суття, к 2030 году Эстония не сможет покрыть сто процентов потребления с помощью ветровой и солнечной энергии.
«100% чистая энергия может быть к 2035 году, но под чистую энергию также будет подпадать атомная энергия», – добавил министр.
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В мае правительство инициировало специальную планировку и стратегическую экологическую оценку проекта атомной электростанции. Согласно планам, ядерный регулятор начнет работу в 2027 году, но, по словам Суття, АЭС может быть введена в эксплуатацию не ранее 2035 года.
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