Назад 26.05.25, 17:57 Правительство отложило вызвавший жаркие споры план поддержки морских ветропарков Правительство Партии реформ и «Ээсти 200» отложило принятие решения о поддержке морских ветряных парков на следующий год. По словам члена правления «Ээсти 200» Сандера Удама, это было сознательное решение.

У Партии реформ и «Ээсти 200» в правительстве нет соглашения о строительстве морских ветропарков, заявил член правления «Ээсти 200» Сандер Удам. На фото – морская ветряная электростанция Эрстед в Дании.

Foto: Liis Treimann

В феврале предыдущее правительство решило не выделять на строительство морских ветряков поддержку в размере 2,6 млрд евро. Новое правительство в опубликованном на днях коалиционном соглашении же пообещало разработать финансовые инструменты, которые поддержат как морскую ветроэнергетику, так и вывод на рынок крупномасштабных систем накопления – но шаги в достижении этих целей будут сделаны уже в первом квартале нового года.