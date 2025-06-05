Назад 09.06.25, 06:00 Грузы в «Паутине»: ждать ли усиления проверок на дорогах и погранпунктах в России После операции «Паутина» в России ужесточился контроль на дорогах – фуры надолго задерживают для досмотра и открывают даже запломбированные прицепы. Но вряд ли это поможет повысить уровень безопасности, скорее создает новый коррупционный механизм, считает эксперт по российскому автотранспортному рынку.

Горящая фура, с которой были запущены дроны, в Усольском районе. Фото из телеграмм-канала губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. 1 июня 2025 года, Россия.

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Грузовики сыграли важную роль в атаке Вооруженных сил Украины на стратегическую авиацию России 1 июня – именно с них взлетали дроны со взрывчаткой. Всего было атаковано четыре авиабазы: «Оленья», «Белая», «Дягилево» и «Иваново». По информации украинской стороны, было использовано 117 беспилотников. Кроме того, заявлялось о попытках атаковать аэродромы Украинка и Дягилево, но без каких-либо визуальных свидетельств собственно ударов по самолетам.

После этого российские спецслужбы резко усилили проверки грузовиков на дорогах. В Сибири на стационарных и мобильных постах ДПС начались массовые проверки фур, а по всей России – проверки фур с челябинскими номерами, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники на рынке логистики. По их словам, полицейские вскрывают грузовики, и даже те, что запечатаны таможенными пломбами, из-за чего приходится переоформлять документы. «Вчера один наш водитель в общей сложности десять часов простоял на трех постах – и никого не волновало, что его уже проверили», – жалуется менеджер транспортной компании.

«Они теперь от каждой фуры будут шарахаться, устраивать проверки, шерстить стоянки, ставить блокпосты, вскрывать, разрезать, проверять, – прогнозирует журналист Аркадий Бабченко. – Это уже началось. Видео с дорогами, забитыми остановленными фурами, уже есть».

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ДВ не удалось найти подтверждения того коллапса на дорогах, о котором пишет Бабченко. «Не слышала, чтобы что-то поменялось», – говорит владелица компании Aisance Estonia Юлия Герасымива, но уточняет, что теперь у них очень мало фур отправляется в Россию. «Усиление [контроля] какое-то есть, наверное, но не до такой критичной степени, как об этом говорит Бабченко, – прокомментировал ДВ менеджер крупной российской логистической компании, пожелавший сохранить анонимность. – У нас все не выходит за прежние графики, по расписанию. Никаких оголтелых пробок такого формата тоже не наблюдал нигде ни я, ни коллеги».

«Под Санкт-Петербургом этого совсем нет. Или я не вижу, – говорит другой источник ДВ, российский эксперт по грузовому автотранспорту. – Думаю, как обычно – недели три потрясут и успокоятся, когда убытки станут заметны». Он уверен, что усиленные проверки не повысят безопасность и не предотвратят возможные новые атаки дронов с грузовиков.

Во-первых, вопрос можно решить деньгами или грузами. «Любой дорожный контроль в современной России – коррупционный рассадник, – объясняет он. – Думаю, что много грузов в результате проверок уйдет на «экспертизу», как всегда уходило на таможне». Он поясняет, что при таких досмотрах водитель и контролер часто договариваются так: контролер изымает часть груза, но какую-то долю отдает водителю. «Водилы же заинтересованы в таком «контроле». Особенно прибалты раньше этим баловались», – утверждает он.

Во-вторых, довольно большая доля рынка грузоперевозок в России находится в «тени», и эта серая зона становится больше из-за наплыва китайских автоперевозчиков.

«Они используют следующую схему: из Китая на запад России китайский перевозчик совершает международную перевозку. Все ок, кроме разницы по стоимости автомобилей, условий кредитования, требования к водителям и т.д. Далее они берут обратную внутреннюю загрузку на восток, например, на маркетплейсах, и это уже внутренние перевозки (они разрешены только российским компаниям – прим. ДВ). Контрольно-надзорные органы предупредили российских грузоотправителей, они – китайцев, и китайцы открыли российские юридические лица, поставили на них по 10-20 машин и подают их с китайским прицепом под загрузку. Все равно каботаж, но на прицепы в России смотрят только хорошо обученные инспекторы Ространснадзора и ГИБДД», - поясняет собеседник ДВ.

По его словам, далее машина отъезжает 30-40 км от Москвы и прицепляется к китайскому тягачу. По российским законам это должен одобрить отправитель, но этого обычно не делают, а китайский тягач с российской регистрацией и другим китайским прицепом идет на новую погрузку. «Как оплачивают услуги китайских перевозчиков? Серые схемы. Они в логистике были и есть, - говорит эксперт. - При действующей системе ФНС просто не в состоянии отследить большинство подобных транзакций». По его словам, «новые проблемы, которые привезут грузовики – вопрос времени и изворотливости иностранных спецслужб».

Если бы Россия действительно хотела навести порядок на дорогах, ей нужно было бы учиться у ЕС, считает он. «Нужна система рискоориентированного контроля, которую с трудом строят в Европе, но у нас кто-то из больших и умных дядек некоторое время назад сказал, что цифра все заменит и пошел «распил» на цифре. Только начинаем пожинать плоды дурости. Проблему надо решать системно, в первую очередь на документальном уровне. А этого делать не хотят. Уверен, что, как и в случае с Керченским мостом, заказ автомобилей был непрямым, а через посредников и через онлайн-платформы», - считает он.

По его мнению, снижение до минимума точек контроля в Европе было в первую очередь обусловлено необходимостью упростить и сделать более эффективными цепочки поставок. «Вопросы безопасности ЕС пытается решать другими инструментами. В России же огромные потери времени и средств в логистике - от запредельной административной работы, начиная с предрейсовых технических и медицинских осмотров, - говорит он. - Теперь к ним добавится контроль грузов. Машины с рентгеном с границы снимут или новые пункты оперативно построят?»