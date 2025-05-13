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  • 13.05.25, 11:07

Эстонский продавец дронов строит крупнейший в странах Балтии завод

Основанный на эстонском капитале продавец дронов и центр разработки Meridein Grupp планирует запустить в странах Балтии крупномасштабный завод по производству дронов с первоначальной мощностью до 2000 дронов в сутки.
Заключенные соглашения включают производство FPV, то есть ударных дронов, дронов-бомбардировщиков и ISR – разведывательных дронов, рассказал директор по развитию Meridein Grupp Эдуард Вайну.
  • Заключенные соглашения включают производство FPV, то есть ударных дронов, дронов-бомбардировщиков и ISR – разведывательных дронов, рассказал директор по развитию Meridein Grupp Эдуард Вайну.
  • Foto: Andres Raudjalg
Создание завода стало возможным благодаря соглашениям с несколькими ведущими европейскими компаниями, ведущими деятельность в области беспилотников.
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