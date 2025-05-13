Эстонский продавец дронов строит крупнейший в странах Балтии завод
Основанный на эстонском капитале продавец дронов и центр разработки Meridein Grupp планирует запустить в странах Балтии крупномасштабный завод по производству дронов с первоначальной мощностью до 2000 дронов в сутки.
Министр обороны Ханно Певкур совершил двухдневный визит в Украину для обсуждения возможностей развития оборонного сотрудничества и военной помощи Эстонии Украине. Министра обороны в поездке в Киев сопровождали более 30 представителей эстонских оборонных предприятий, сообщается в пресс-релизе.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.