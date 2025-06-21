Невероятно, что эстонское государство так долго рассматривает вопрос о создании оборонно-промышленного парка. Мы должны понять, что за восточной границей никто не спрашивает местных жителей, что они думают о строительстве или расширении объектов военной инфраструктуры, пишет член парламентской комиссии по государственной обороне Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия).
Вопреки представлениям о «беспомощной» без США Европе, даже на предприятиях ближайших эстонских соседей – Финляндии, Швеции и Латвии – изготавливается целый арсенал: от винтовок и патронов к ним до бронемашин и самолетов.
Историк Юрий Фельштинский считает, что приход Дональда Трампа в Белый дом практически уничтожил НАТО. Это делает Эстонию еще больше заинтересованной в том, чтобы Россия не захватила Украину, т.к. в противном случае вторжение России в страны Балтии Фельштинский считает неизбежным.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.