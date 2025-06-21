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  • 21.06.25, 14:30

Литва получит более полумиллиарда евро на строительство военной базы

Литва получит от Европейского инвестиционного банка заем в размере 540 миллионов евро на строительство военной базы в Руднинкае, недалеко от границы с Беларусью.
Штаб-квартира Европейского инвестиционного банка в Люксембурге.
  • Штаб-квартира Европейского инвестиционного банка в Люксембурге.
  • Foto: Euroopa Investeerimispank
Согласно заявлению Европейского инвестиционного банка, на новой базе разместится немецкая бригада, что усилит возможности быстрого реагирования НАТО в регионе.
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