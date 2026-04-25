Из розничной торговли – в гостиничный бизнес. Новый руководитель отеля Viru намерен за пару лет вывести его из убытка
Бывший директор эстонской Prisma, а ныне погрузившийся в гостиничный бизнес Теэму Килпия планирует за пару лет вывести Sokos Hotel из убытков, которые тянутся со времен пандемии. Если потребуется, он готов и сам включиться в повседневную работу.
«Управляя одним отелем, можно больше экспериментировать и пробовать разные решения. В розничной торговле процессы часто очень четко выстроены и стандартизированы, и все работает по определенной логике», – так Теэму Килпия описал разницу между управлением отелем и розничной сетью из 13 магазинов.
Foto: Erakogu
