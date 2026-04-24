24.04.26, 16:54 Делов-то: без незаменимой уборщицы загнется бизнес LHV, центристы – снова на коне и при козырях Интервью Райна Лыхмуса о кадровой политике LHV, процесс против Олега Беседина, пенсионные реформы и рейтинг Михаила Кылварта – обсуждаем главные темы недели в подкасте «Делов-то!».

Вышли свежие данные опросов.

В студии главный редактор ДВ Олеся Лагашина, биржевой редактор Дмитрий Фефилов и журналист Алексей Шишкин.

Высказывания сооснователя LHV Райна Лыхмуса вызвали общественный ажиотаж. Некоторые люди рассматривают возможность уйти из банка как клиенты и считают, что Лыхмус запугивает и унижает своих работников. Действительно ли «незаменимых нет» или почти нет? Или за каждой успешной командой должна стоять не только эффективность, но и эмпатия?

Министерство финансов готовит изменения в правилах снятия средств из второй пенсионной ступени. Планируется разрешить частичное снятие денег, но воспользоваться такой возможностью до пенсионного возраста можно будет только один раз. Идеи правительства уже разделили и общество, и финансовый рынок. У каждого собственное мнение на предмет обустройства пенсионной лестницы.

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт впервые стал лидером предпочтений избирателей среди возможных кандидатов в премьер-министры, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса социологической службы Norstat. В последнем опросе за кандидатуру Михаила Кылварта высказались 28% респондентов. Председателя Isamaa Урмаса Рейнсалу поддержали 24%, а председателя EKRE Мартина Хельме – 16% респондентов опроса.

Почему центристы снова на коне и при козырях? И действительно ли Кылварта так уж привлекает премьерское кресло? Чем ЦП похожа на айсберг или осьминога, и кто станет новыми министрами?

Государственная прокуратура направила в суд в порядке общего производства уголовное дело, в рамках которого предъявила Олегу Беседину обвинение в ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики, а также в нарушении международных санкций. Дежурный вопрос: «политическое преследование» или обычный процесс против подозреваемого во вполне конкретных деяниях?

Наш любимый журнал – ежегодник КаПо. Не слишком ли пристально журналисты следят за этим документом? И не маловато ли сведений публикует ведомство полиции о его фигурантах?