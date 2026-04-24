  • OMX Baltic0,32%316,86
  • OMX Riga0,09%888,82
  • OMX Tallinn−0,11%2 112,12
  • OMX Vilnius1%1 438,71
  • S&P 5000,74%7 161,07
  • DOW 30−0,13%49 245,12
  • Nasdaq 1,48%24 799,59
  • FTSE 100−0,75%10 379,08
  • Nikkei 2250,97%59 716,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,18
Делов-то: без незаменимой уборщицы загнется бизнес LHV, центристы – снова на коне и при козырях

Интервью Райна Лыхмуса о кадровой политике LHV, процесс против Олега Беседина, пенсионные реформы и рейтинг Михаила Кылварта – обсуждаем главные темы недели в подкасте «Делов-то!».
Вышли свежие данные опросов.
В студии главный редактор ДВ Олеся Лагашина, биржевой редактор Дмитрий Фефилов и журналист Алексей Шишкин.
Высказывания сооснователя LHV Райна Лыхмуса вызвали общественный ажиотаж. Некоторые люди рассматривают возможность уйти из банка как клиенты и считают, что Лыхмус запугивает и унижает своих работников. Действительно ли «незаменимых нет» или почти нет? Или за каждой успешной командой должна стоять не только эффективность, но и эмпатия?
Министерство финансов готовит изменения в правилах снятия средств из второй пенсионной ступени. Планируется разрешить частичное снятие денег, но воспользоваться такой возможностью до пенсионного возраста можно будет только один раз. Идеи правительства уже разделили и общество, и финансовый рынок. У каждого собственное мнение на предмет обустройства пенсионной лестницы.

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт впервые стал лидером предпочтений избирателей среди возможных кандидатов в премьер-министры, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса социологической службы Norstat. В последнем опросе за кандидатуру Михаила Кылварта высказались 28% респондентов. Председателя Isamaa Урмаса Рейнсалу поддержали 24%, а председателя EKRE Мартина Хельме – 16% респондентов опроса.
Почему центристы снова на коне и при козырях? И действительно ли Кылварта так уж привлекает премьерское кресло? Чем ЦП похожа на айсберг или осьминога, и кто станет новыми министрами?
Государственная прокуратура направила в суд в порядке общего производства уголовное дело, в рамках которого предъявила Олегу Беседину обвинение в ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики, а также в нарушении международных санкций. Дежурный вопрос: «политическое преследование» или обычный процесс против подозреваемого во вполне конкретных деяниях?
Наш любимый журнал – ежегодник КаПо. Не слишком ли пристально журналисты следят за этим документом? И не маловато ли сведений публикует ведомство полиции о его фигурантах?
