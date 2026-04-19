Назад ТОРГОВЛЯ

19.04.26, 15:10 В Нарве появится уникальный магазин Coop В пятницу у строящегося рядом со стадионом Кренгольм в Нарве комплекса Coop Maksimarket/Ehituskeskus заложили символический краеугольный камень и отметили достижение зданием проектной высоты.

Якорным арендатором здания, которое строит девелопер недвижимости Kaarsilla Kinnisvara, станет Coop Järva, который откроет в этом районе магазин с уникальной концепцией.

Foto: Andras Kralla

В Нарве по адресу Креэнхольми, 54a в октябре откроется уникальный для всей сети Coop магазин: под одной крышей разместят крупнейший в сети продуктовый магазин Maksimarket и магазин строительных товаров Ehituskeskus. Ранее Ehituskeskus обычно строили в связке с Coop Konsum.

Речь идет об инвестиции почти на 5,5 млн евро, которую финансирует Kaarsilla Kinnisvara.

По словам председателя правления Järva Tarbijate Ühistu Тийу Лунтс, новый магазин – крупнейшая инвестиция компании за последние годы. «Мы увидели, что в регионе есть явная потребность в таком комбинированном решении. Нарва – один из крупнейших городов Эстонии, и для того, чтобы местное сообщество сохраняло жизнеспособность, необходимо постоянно развивать регион и делать инвестиции».

Статья продолжается после рекламы

Член правления девелопера Kaarsilla Kinnisvara Маде Варес сказала, что новое торговое здание имеет для Нарвы стратегическое значение. Это подтверждает и тот факт, что спрос на повседневные строительные товары в регионе велик. «Мы увидели возможность построить торговое здание на участке, который до сих пор не использовался, и которое соответствовало бы потребностям местных жителей».

Общая площадь торгового центра, который строится рядом со стадионом Кренгольм, составляет 5305 квадратных метров, из которых 3050 квадратных метров занимает торговый зал Coop Maksimarket/Ehituskeskus. Помимо торговой площади, в здании разместятся складские и бытовые помещения, несколько арендных площадей и аптека.

«Важно и то, что благодаря самой большой торговой площади мы сможем готовить большую часть готовой продукции на месте. То есть необходимость в ее перевозке издалека практически отпадает, и мы сможем обеспечить свежесть продукции», – сказала Тийу Лунтс.