Совладелец Bigbank требует от Telia миллион евро за передачу данных КаПо

Совладелец Bigbank Парвел Пруунсильд подал иск против Telia, требуя прекратить незаконный, по его оценке, сбор данных связи и их передачу Полиции безопасности (КаПо). Кроме того, он просит взыскать с телекоммуникационной компании один миллион евро в качестве компенсации морального вреда.
Представляющий Пруунсильда адвокат Пауль Керес заявил, что компании связи продолжают собирать данные о звонках клиентов: кто кому звонил, сколько длился разговор и где находились абоненты во время звонка. Эти сведения, по его словам, передаются правоохранительным органам, хотя Государственный суд еще пять лет назад признал соответствующее законодательное требование противоречащим праву Европейского Союза, сообщает err.ee
.
«Поскольку государство, судя по всему, не справляется с приведением этого закона в порядок, необходимо обращаться напрямую против тех, кто занимается незаконным сбором данных связи, а это и есть предприятия связи», – сказал Керес.
По его оценке, многолетнее хранение данных и предоставление доступа к ним КаПо стало серьезным вмешательством в основные права Пруунсильда. Керес отметил, что такой объем информации позволяет профилировать человека, что Европейский суд фактически приравнивает к оперативно-разыскной деятельности.
Пруунсильд рассказал, что ранее запросил у Telia информацию о том, какие именно данные о нем были переданы КаПо и на каком основании. По его словам, ответа по существу он не получил: и Telia, и Инспекция по защите данных указали, что компания не может раскрыть эти сведения из-за договора с Полицией безопасности.
«Договор я, конечно, не видел, но у Полиции безопасности, вероятно, есть доступ к базе данных Telia, и они могут смотреть там что угодно», – сказал Пруунсильд.
Он также утверждает, что при наличии судебного разрешения на передачу метаданных звонков и SMS Telia передала и данные о его местоположении, хотя такого разрешения, по словам Пруунсильда, не было.
В ходе судебного процесса он рассчитывает получить доступ к договору между Telia и Полицией безопасности, чтобы понять, какие данные и каким образом передаются. Также он требует прекратить передачу его собственных данных.
По словам Пруунсильда, размер компенсации соответствует масштабу нарушения его прав, однако цель иска не в заработке. Он заявил, что в случае получения миллиона евро мог бы направить эти деньги на благотворительность или борьбу с коррупцией.
Иск подан недавно, и суд пока не решил, принимать ли его к производству. До этого Telia может представить свой ответ. Керес оценивает перспективы иска как высокие, однако признает, что требования о компенсации морального вреда в размере одного миллиона евро нехарактерны для эстонской судебной практики.
Суд не признал доказательство допустимым
Как писал
Äripäev, решением от 30 января Тартуский окружной суд оставил в силе оправдание тартуского вице-мэра от партии «Отечество» Прийта Хумала и его однопартийца, крупного спонсора «Отечества» Парвела Пруунсильда по делу о коррупции.
Судебная коллегия по уголовным делам окружного суда согласилась с прежним решением уездного суда и сочла, что Хумалу нельзя вменить нарушение ограничения на совершение действий, а Пруунсильду – пособничество этому.
В то же время коллегия изменила решение суда первой инстанции в части допустимости одного из доказательств прокуратуры, сочтя, что речь идет о недопустимом доказательстве.
Доказательство было связано с запросом Полиции безопасности к телекоммуникационной компании, целью которого было получить доступ к почтовому ящику Хумала. Коллегия сочла, что сбор содержания электронных писем у поставщика услуги на основании простого запроса в целом неправомерен, поскольку существенно нарушает тайну переписки человека.
В марте прокуратура сообщила, что больше не намерена обжаловать это решение в Государственном суде.
