Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,11%316,5
  • OMX Riga−0,67%887,81
  • OMX Tallinn−0,14%2 111,47
  • OMX Vilnius0,93%1 436,76
  • S&P 500−0,41%7 108,4
  • DOW 30−0,36%49 310,32
  • Nasdaq −0,89%24 438,5
  • FTSE 100−0,16%10 440,57
  • Nikkei 2250,97%59 716,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,34
  • OMX Baltic0,11%316,5
  • OMX Riga−0,67%887,81
  • OMX Tallinn−0,14%2 111,47
  • OMX Vilnius0,93%1 436,76
  • S&P 500−0,41%7 108,4
  • DOW 30−0,36%49 310,32
  • Nasdaq −0,89%24 438,5
  • FTSE 100−0,16%10 440,57
  • Nikkei 2250,97%59 716,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,34

Совладелец Bigbank требует от Telia миллион евро за передачу данных КаПо

Совладелец Bigbank Парвел Пруунсильд подал иск против Telia, требуя прекратить незаконный, по его оценке, сбор данных связи и их передачу Полиции безопасности (КаПо). Кроме того, он просит взыскать с телекоммуникационной компании один миллион евро в качестве компенсации морального вреда.
Совладелец Bigbank Парвел Пруунсильд.
  Совладелец Bigbank Парвел Пруунсильд.
  • Foto: Jassu Hertsmann
Представляющий Пруунсильда адвокат Пауль Керес заявил, что компании связи продолжают собирать данные о звонках клиентов: кто кому звонил, сколько длился разговор и где находились абоненты во время звонка. Эти сведения, по его словам, передаются правоохранительным органам, хотя Государственный суд еще пять лет назад признал соответствующее законодательное требование противоречащим праву Европейского Союза, сообщает err.ee.
«Поскольку государство, судя по всему, не справляется с приведением этого закона в порядок, необходимо обращаться напрямую против тех, кто занимается незаконным сбором данных связи, а это и есть предприятия связи», – сказал Керес.
По его оценке, многолетнее хранение данных и предоставление доступа к ним КаПо стало серьезным вмешательством в основные права Пруунсильда. Керес отметил, что такой объем информации позволяет профилировать человека, что Европейский суд фактически приравнивает к оперативно-разыскной деятельности.

Пруунсильд рассказал, что ранее запросил у Telia информацию о том, какие именно данные о нем были переданы КаПо и на каком основании. По его словам, ответа по существу он не получил: и Telia, и Инспекция по защите данных указали, что компания не может раскрыть эти сведения из-за договора с Полицией безопасности.
«Договор я, конечно, не видел, но у Полиции безопасности, вероятно, есть доступ к базе данных Telia, и они могут смотреть там что угодно», – сказал Пруунсильд.
Он также утверждает, что при наличии судебного разрешения на передачу метаданных звонков и SMS Telia передала и данные о его местоположении, хотя такого разрешения, по словам Пруунсильда, не было.
В ходе судебного процесса он рассчитывает получить доступ к договору между Telia и Полицией безопасности, чтобы понять, какие данные и каким образом передаются. Также он требует прекратить передачу его собственных данных.
По словам Пруунсильда, размер компенсации соответствует масштабу нарушения его прав, однако цель иска не в заработке. Он заявил, что в случае получения миллиона евро мог бы направить эти деньги на благотворительность или борьбу с коррупцией.
Иск подан недавно, и суд пока не решил, принимать ли его к производству. До этого Telia может представить свой ответ. Керес оценивает перспективы иска как высокие, однако признает, что требования о компенсации морального вреда в размере одного миллиона евро нехарактерны для эстонской судебной практики.
Суд не признал доказательство допустимым
Как писал Äripäev, решением от 30 января Тартуский окружной суд оставил в силе оправдание тартуского вице-мэра от партии «Отечество» Прийта Хумала и его однопартийца, крупного спонсора «Отечества» Парвела Пруунсильда по делу о коррупции.

Горячие новости

  • 20.04.26, 13:13
Эксперимент: я попросила ChatGPT инвестировать мои сбережения – вот результат
  • 22.04.26, 06:00
Эстонская компания собирается в международный арбитраж, чтобы отстоять свои активы в Украине. Мешают российские корни
  • 20.04.26, 17:29
Прибыль популярной пекарни упала втрое
  • KM
  • 22.04.26, 11:41
Поучительный опыт застройщика стал фундаментом нового жилого района

Судебная коллегия по уголовным делам окружного суда согласилась с прежним решением уездного суда и сочла, что Хумалу нельзя вменить нарушение ограничения на совершение действий, а Пруунсильду – пособничество этому.
В то же время коллегия изменила решение суда первой инстанции в части допустимости одного из доказательств прокуратуры, сочтя, что речь идет о недопустимом доказательстве.
Доказательство было связано с запросом Полиции безопасности к телекоммуникационной компании, целью которого было получить доступ к почтовому ящику Хумала. Коллегия сочла, что сбор содержания электронных писем у поставщика услуги на основании простого запроса в целом неправомерен, поскольку существенно нарушает тайну переписки человека.
В марте прокуратура сообщила, что больше не намерена обжаловать это решение в Государственном суде.
Похожие статьи

Крупный спонсор партии «Отечество», предприниматель Парвел Пруунсильд (слева) и его соратник по партии, который после выборов вновь стал вице-мэром Тарту, Прийт Хумал в сентябре в Тартуском окружном суде.
  • 30.01.26, 17:53
Окружной суд оправдал Парвела Пруунсильда и Прийта Хумала по делу о коррупции
Обвинявшиеся в коррупции члены партии «Отечество» – владелец Bigbank Парвел Пруунсильд (слева) и вице-мэр Тарту Прийт Хумал – в конце января были оправданы решением Тартуского окружного суда.
  • 03.03.26, 14:11
Прокуратура не будет обжаловать оправдательный приговор Пруунсильду и Хумалу
Парвел Пруунсильд (слева) и Прийт Хумал сегодня в Тартуском окружном суде – в феврале уездный суд оправдал их по делу о коррупции.
  • 24.09.25, 19:05
Парвел Пруунсильд в суде: меня и «Отечество» все равно будут атаковать
Крупнейший спонсор партии «Отечество» Парвел Пруунсильд.
  • 25.11.25, 16:08
Прокуратура: Пруунсильд и Пальтс привлекли незаконные пожертвования на сумму 330 000 евро
Создатель застройки Синела́хе Регина Пихлак говорит, что Синела́хе предназначен не для всех, а подходит прежде всего тем, кто ищет покой, свое пространство и обдуманное начало. «Место, где застройщик на собственных ошибках и промахах разобрался и превратил их здесь в нечто противоположное», – говорит она.
  • KM
  • 22.04.26, 11:41
Поучительный опыт застройщика стал фундаментом нового жилого района
Руководству партии «Отечество» задавали вопросы о финансовых связях с MTÜ Isamaalised еще более четырех лет назад.
  • 26.11.25, 17:05
Руководство «Отечества» знало о проблемах с финансированием уже много лет назад
Предприниматель, член партии «Отечество» и ее крупный спонсор Парвел Пруунсильд еще в 2023 году потребовал от Каи Каллас опровержения недостоверных фактов. Однако тогда Каллас с этим не согласилась, вследствие чего в 2023 году соответствующее требование было предъявлено бывшему премьер‑министру официально.
  • 18.11.25, 10:32
Крупный предприниматель обвиняет Каю Каллас в клевете и требует опровержения
Адвокат Пруунсильда: извинение могло бы состояться в Европейской комиссии

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 23.04.26, 06:00
«Попытка враждебного захвата». Российский бизнесмен требует банкротства кредитного бизнеса Арле Мельдера
2
Новости
  • 22.04.26, 06:00
Эстонская компания собирается в международный арбитраж, чтобы отстоять свои активы в Украине. Мешают российские корни
3
Новости
  • 22.04.26, 14:01
Криптобизнес с эстонской лицензией стал фигурантом уголовного дела: 30 000 клиентов потеряли более 80 млн евро
4
Новости
  • 19.04.26, 12:45
От первых заработков в 13 лет до люксовых брендов: увлечение, которое превратилось в дело жизни
5
Биржа
  • 20.04.26, 13:13
Эксперимент: я попросила ChatGPT инвестировать мои сбережения – вот результат
6
Mнения
  • 17.04.26, 18:40
Маарья Мянникмаа: пора покончить с тем, что в школе учатся только ради экзаменов

Последние новости

Новости
  • 24.04.26, 12:59
Совладелец Bigbank требует от Telia миллион евро за передачу данных КаПо
Биржа
  • 24.04.26, 12:27
Мадис Тоомсалу: коммуникация LHV напоминает переоценку истории
Новости
  • 24.04.26, 11:46
НТД выиграл в суде против чешского автобизнеса JMV
Биржа
  • 24.04.26, 10:13
Meta сокращает тысячи сотрудников, а Microsoft предлагает компенсации за уход
Новости
  • 24.04.26, 09:46
Цены на топливо в Эстонии упали до минимума за месяц
  • KM
Content Marketing
  • 24.04.26, 08:58
«Фруктовая пятница» в Selver каждую неделю дарит скидку 15% на свежие товары
Новости
  • 24.04.26, 08:37
Райн Лыхмус разозлил общественность. «Он имеет право делать ровно то, что хочет»
Новости
  • 24.04.26, 06:00
Нарвская больница ищет компанию, которая построит новый корпус за 13 миллионов

Сейчас в фокусе

Девелопер Арле Мельдер (на фото) ввел в правление своего кредитного бизнеса юриста и бывшего банкротного управляющего Виллу Трагона.
Эпицентр
  • 23.04.26, 06:00
«Попытка враждебного захвата». Российский бизнесмен требует банкротства кредитного бизнеса Арле Мельдера
«Что толку тщательно подсчитывать промахи прошлого – умнее от этого не станешь. Важно найти более верный путь и вступить на него с должной энергией».
Интервью
  • 23.04.26, 13:55
Нашумевшее интервью основателя LHV Райна Лыхмуса: из 800 сотрудников мы бы стали удерживать меньше сотни
Олег Беседин в суде.
Новости
  • 23.04.26, 13:31
Олега Беседина обвиняют в деятельности против ЭР и нарушении санкций
Вечерние споры с ChatGPT и охота за трендом: Юферева-Скуратовски тестирует ИИ в инвестиционной игре
Биржа
  • 23.04.26, 07:00
Вечерние споры с ChatGPT и охота за трендом: Юферева-Скуратовски тестирует ИИ в инвестиционной игре
Глава сети кинотеатров Cinamon Андач Багиоглу заявил, что разочарован решением центра T1. Что делать дальше, компания еще обсуждает.
Новости
  • 23.04.26, 17:16
Cinamon выселили из T1 из-за шестизначного долга. Глава кинотеатра: я разочарован
После бизнеса в сфере казино предприниматель Армин Кару открыл новое для себя направление индустрии напитков, сосредоточившись на овсяных напитках.
Биржа
  • 23.04.26, 11:14
Бизнес Армина Кару намерен вывести облигации на Таллиннскую биржу
Операционной деятельностью Liven ежедневно руководит один из основателей компании Андеро Лаур, который ранее говорил, что для выхода на биржу не бывает ни хорошего, ни плохого времени.
Биржа
  • 23.04.26, 10:06
Liven раскрыл цену IPO
Для генерального директора MASS Сийма Кирсипуу важно, чтобы один партнер мог помочь компании закрыть все потребности в одной сфере.
  • KM
Content Marketing
  • 20.04.26, 12:54
«ИТ требует такого же внимания, как и основная деятельность». Киберугроза вынудила компанию перестроить свои системы

