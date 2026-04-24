Совладелец Bigbank требует от Telia миллион евро за передачу данных КаПо

Пруунсильд рассказал, что ранее запросил у Telia информацию о том, какие именно данные о нем были переданы КаПо и на каком основании. По его словам, ответа по существу он не получил: и Telia, и Инспекция по защите данных указали, что компания не может раскрыть эти сведения из-за договора с Полицией безопасности.

«Договор я, конечно, не видел, но у Полиции безопасности, вероятно, есть доступ к базе данных Telia, и они могут смотреть там что угодно», – сказал Пруунсильд.

Он также утверждает, что при наличии судебного разрешения на передачу метаданных звонков и SMS Telia передала и данные о его местоположении, хотя такого разрешения, по словам Пруунсильда, не было.

В ходе судебного процесса он рассчитывает получить доступ к договору между Telia и Полицией безопасности, чтобы понять, какие данные и каким образом передаются. Также он требует прекратить передачу его собственных данных.

По словам Пруунсильда, размер компенсации соответствует масштабу нарушения его прав, однако цель иска не в заработке. Он заявил, что в случае получения миллиона евро мог бы направить эти деньги на благотворительность или борьбу с коррупцией.

Иск подан недавно, и суд пока не решил, принимать ли его к производству. До этого Telia может представить свой ответ. Керес оценивает перспективы иска как высокие, однако признает, что требования о компенсации морального вреда в размере одного миллиона евро нехарактерны для эстонской судебной практики.

Суд не признал доказательство допустимым