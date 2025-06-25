Volvo CE покупает дилеров в рамках гигантской сделки
Продавец строительной техники Swecon, работающий в том числе и в Эстонии, в рамках крупной сделки переходит от компании Lantmännen к Volvo Construction Equipment (Volvo CE), которая, в свою очередь, продаёт свои акции в китайском предприятии.
Приобретение Swecon обойдётся в 7 млрд шведских крон (633 миллиона евро) и должно завершиться во второй половине этого года, говорится в пресс-релизе. Volvo CE рассматривает эту сделку как стратегический шаг для усиления розничной деятельности на ключевых рынках: в Германии, крупнейшем рынке строительной техники в Европе; в Швеции, домашнем рынке Volvo CE; а также в Эстонии, Латвии и Литве.
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