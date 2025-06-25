Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,08%300,34
  • OMX Riga0,55%893,41
  • OMX Tallinn0,2%2 062,42
  • OMX Vilnius−0,34%1 194,45
  • S&P 5000,00%6 091,92
  • DOW 30−0,28%42 969,98
  • Nasdaq 0,24%19 961,07
  • FTSE 100−0,46%8 718,75
  • Nikkei 2250,39%38 942,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,29
  • OMX Baltic−0,08%300,34
  • OMX Riga0,55%893,41
  • OMX Tallinn0,2%2 062,42
  • OMX Vilnius−0,34%1 194,45
  • S&P 5000,00%6 091,92
  • DOW 30−0,28%42 969,98
  • Nasdaq 0,24%19 961,07
  • FTSE 100−0,46%8 718,75
  • Nikkei 2250,39%38 942,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,29
  • 25.06.25, 17:03

Volvo CE покупает дилеров в рамках гигантской сделки

Продавец строительной техники Swecon, работающий в том числе и в Эстонии, в рамках крупной сделки переходит от компании Lantmännen к Volvo Construction Equipment (Volvo CE), которая, в свою очередь, продаёт свои акции в китайском предприятии.
Здание Swecon в Ууэмыйза. 2016 год.
  • Здание Swecon в Ууэмыйза. 2016 год.
  • Foto: Andres Haabu
Приобретение Swecon обойдётся в 7 млрд шведских крон (633 миллиона евро) и должно завершиться во второй половине этого года, говорится в пресс-релизе. Volvo CE рассматривает эту сделку как стратегический шаг для усиления розничной деятельности на ключевых рынках: в Германии, крупнейшем рынке строительной техники в Европе; в Швеции, домашнем рынке Volvo CE; а также в Эстонии, Латвии и Литве.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 20.04.25, 11:25
Пошлины душат? Volvo сократит до 800 сотрудников
Шведский автопроизводитель Volvo планирует в течение следующих трёх месяцев сократить до 800 сотрудников на трёх заводах в США.
Инвестор Тоомас
  • 19.05.25, 16:10
Инвестор Тоомас: торговая война бьет по акциям автомобильных компаний, но не всех
Торговая война в США тянет акции автомобильных компаний вниз по обе стороны Атлантики. Но есть несколько компаний, которые опровергают общую тенденцию, и их не так уж и мало.
Новости
  • 21.01.25, 15:57
Сааремааская компания получила заказ на сумму до 110 млн евро от правительства Бельгии
Сааремааская судостроительная компания Baltic Workboats подписала контракт с государственной компанией Бельгии на проектирование и строительство экологичного 80-метрового базового лоцманского судна. Стоимость одного судна составляет 54,4 миллиона евро, но проект предусматривает возможность заказа второго судна, что может увеличить общий объем сделки до 110 миллионов евро, сообщила компания.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 22.06.25, 15:25
Урмас Сыырумаа: зачем инвестировать на бирже, если можно заняться собственным бизнесом
«Тогда оружие всегда было у меня под рукой, а не где-то под сиденьем машины или под подушкой»
2
Новости
  • 24.06.25, 15:25
Глава Eesti Loto – о кампании с Томми Кэшем: мы были настолько незаметны, что это стало шоком
3
Новости
  • 23.06.25, 08:00
Украина ввела санкции против трех эстонских бизнесменов
«Это попытка незаконно присвоить имущество»
4
Новости
  • 23.06.25, 13:10
Nortal заработала 28 миллионов прибыли. Прийт Аламяэ: мы ищем возможности для расширения
5
Новости
  • 24.06.25, 11:43
Крупный предприниматель Юри Кяо: повышения налогов избили нас со всех сторон
«Мы идем по дну»
6
Новости
  • 24.06.25, 06:00
Найти потерянный гриб или спасти жизнь человеку. Как дроны изменят все?

Последние новости

Биржа
  • 25.06.25, 17:53
Вкус биржи: ФРС философски созерцает, ИИ подло не растет
Новости
  • 25.06.25, 17:03
Volvo CE покупает дилеров в рамках гигантской сделки
Интервью
  • 25.06.25, 17:00
Андрес Аавик: в будущем молодежь будет покупать все меньше недвижимости
Новости
  • 25.06.25, 16:33
Страны НАТО договорились об увеличении расходов на оборону
Новости
  • 25.06.25, 15:49
Последние дни: более половины отчётов всё ещё не подано
Новости
  • 25.06.25, 14:36
Кризис идентичности эстонских стартапов: единорогов не хватает, а зебры не вдохновляют
Новости
  • 25.06.25, 13:42
Попадание в гид Michelin увеличило интерес к эстонскому ресторану
Биржа
  • 25.06.25, 12:07
Генеральный директор Nvidia продал 100 000 акций компании

Сейчас в фокусе

Eesti Loto провела рекламную кампанию с участием музыканта Томми Кэша. Фото взято с сайта компании.
Новости
  • 24.06.25, 15:25
Глава Eesti Loto – о кампании с Томми Кэшем: мы были настолько незаметны, что это стало шоком
Среди попавших под санкции Украины – известный эстонский бизнесмен Хиллар Тедер.
Новости
  • 23.06.25, 08:00
Украина ввела санкции против трех эстонских бизнесменов
«Это попытка незаконно присвоить имущество»
«Конечно, хотелось бы, чтобы дно уже прошло, но у меня ощущение, что мы просто идём по дну», – сказал крупный предприниматель Юри Кяо.
Новости
  • 24.06.25, 11:43
Крупный предприниматель Юри Кяо: повышения налогов избили нас со всех сторон
«Мы идем по дну»
Дронам могут найти мирное применение в сельском хозяйстве, напоминает Отт-Каарел Вяэн из Таллиннского технического университета.
Новости
  • 24.06.25, 06:00
Найти потерянный гриб или спасти жизнь человеку. Как дроны изменят все?
Урмас Сыырумаа считает, что для успеха нужны как талант, так и удача.
Эпицентр
  • 22.06.25, 15:25
Урмас Сыырумаа: зачем инвестировать на бирже, если можно заняться собственным бизнесом
«Тогда оружие всегда было у меня под рукой, а не где-то под сиденьем машины или под подушкой»
Põhjala не стремится к масштабам крупных производителей. «Мы, по сути, говорим о немного разных продуктах. Наше пиво варится из тщательно отобранных ингредиентов. Это другой продукт, и для нас объёмы не важны. Важно, чтобы человек получил опыт».
Новости
  • 24.06.25, 14:02
Пивоварня Põhjala удвоила продажи безалкогольного пива. «Люди ценят вкус»
Глава Nortal Прийт Аламяэ.
Новости
  • 23.06.25, 13:10
Nortal заработала 28 миллионов прибыли. Прийт Аламяэ: мы ищем возможности для расширения
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025