Убытки производителя одеял и подушек Wendre превысили 3 млн евро

В отчёте компании говорится, что прошедший год характеризовался дальнейшим снижением продаж: идёт война в Украине, стоимость жизни продолжает расти, а высокая инфляция остаётся проблемой для всего мира. Все это подорвало потребительскую уверенность.
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Таллиннский административный суд постановил, что производитель подушек и одеял Wendre не обязан выплачивать более 32 000 евро подоходного налога, которые требует от компании Налогово-таможенный департамент.
Совокупный оборот эстонских компаний швейной и текстильной промышленности за последний год снизился в среднем на 10%, однако рыночные доли существенно не изменились – 15 крупнейших предприятий контролируют 60% рынка, следует из отчета о конкуренции Инфобанка Äripäev.
Затянувшееся на пять лет уголовное дело в отношении бывших руководителей компании Wendre, одного из крупнейших работодателей Пярнумаа, завершилось: четверым обвиняемым предстоит возместить бывшему работодателю около 100 000 евро.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.