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  • 27.06.25, 11:41

Убытки производителя одеял и подушек Wendre превысили 3 млн евро

Оборот производителя одеял и подушек Wendre в прошлом году снизился почти на 20%, а убыток превысил 3 млн евро.
Фабрика Wendre в Пярну.
  • Фабрика Wendre в Пярну.
  • Foto: Andras Kralla
В отчёте компании говорится, что прошедший год характеризовался дальнейшим снижением продаж: идёт война в Украине, стоимость жизни продолжает расти, а высокая инфляция остаётся проблемой для всего мира. Все это подорвало потребительскую уверенность.
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