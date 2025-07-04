Путин в разговоре с Трампом отказался от завершения боевых действий

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным «поставил вопрос о скорейшем завершении военных действий на Украине», заявили в Кремле по окончании переговоров. В ответ Путин заявил, что «не отступится от своих целей по устранению причин конфликта», заявил в четверг, 3 июля, помощник российского президента Юрий Ушаков, передает DW.
- Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. 2018 год.
- Foto: Scanpix
По его словам, глава Кремля заявил о готовности продолжить переговорный процесс с Украиной. Дата возможного третьего раунда переговоров Москвы и Киева при этом не обсуждалась, речь о возможности личной встречи Трампа и Путина тоже не шла, однако, по словам Ушакова, «эта идея витает в воздухе».
Кроме того, Путин, как утверждает его помощник, поздравил Трампа с отмечаемым 4 июля Днем независимости США, заявив, что Россия якобы «сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности».
Путин хочет обмениваться с США фильмами, продвигающими «традиционные ценности».
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Кроме того, оба президента обсудили ситуацию в Сирии, Иране и на Ближнем Востоке, а также «возможность обмена кинопродукцией, продвигающей традиционные ценности, близкие РФ и администрации президента США», заявил далее Юрий Ушаков.
По версии Кремля, телефонный разговор продолжался почти час, и стороны договорились продолжать диалог. «Разговор был откровенным, деловым и конкретным», добавил Ушаков. Официальных комментариев США на момент публикации новости не поступало.
Шестой публично известный телефонный разговор с Путиным с начала второго срока в Белом доме Трамп анонсировал ранее в тот же день. Предыдущая беседа состоялась в середине июня, когда Путин предложил свою кандидатуру в качестве посредника в ближневосточном урегулировании. По данным британской газеты Financial Times, 4 июля Трамп проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинские чиновники в беседе с агентством AFP подтвердили, что в Киеве уже «идет подготовка» к этому звонку.
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