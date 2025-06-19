Назад 19.06.25, 14:24 Детский сад: экономический форум захватили наследники путинской элиты На Петербургском международном экономическом форуме выступили две дочери Владимира Путина, участвуют и дети Вайно, Шойгу, Кириенко, Ротенберга, Ковальчука, Фрадкова. Детьми правящей российской элиты список примечательных участников практически и ограничивается. Зато среди прибывших дипломатов – снова представители «Талибана», который в России больше не считают террористической организацией, а также гости из стран Азии и Африки. Впрочем, в программе и встречи с представителями американского бизнеса.

Стенд, посвященный 80-летию победы СССР во Второй мировой войне, которое отмечает Россия. 18 июня, Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»

Foto: Сергей Коньков

Уже ночью накануне официального старта форума жители разных районов Санкт-Петербурга начали жаловаться на отсутствие интернета. Власти сообщили, что его отключили «для обеспечения безопасности». На самом деле, это только видимость мер безопасности, рассказали The Insider в проекте «На связи»: «Больше дает эффект успокоения для людей, что какие-то меры по повышению безопасности принимаются. Но ведь преступники существовали и до появления интернета. И как-то справлялись без него».

Первый форум был проведен еще в 1997 году. Это международное деловое мероприятие быстро стало витриной российской экономической жизни. На форуме представители самого разного бизнеса и чиновники рассказывали западным партнерам о своих сильных сторонах, искали инвесторов, клиентов и поставщиков.

Но уже второй год Петербургский экономический форум называют бенефисом детей российских чиновников и олигархов. Во время войны на мероприятие едут все меньше западных предпринимателей, и на фоне этого дефицита иностранных высокопоставленных гостей засилье российских кланов особенно заметно.

Статья продолжается после рекламы

Одним из спикеров ПМЭФ стала Катерина Тихонова, предполагаемая дочь Владимира Путина, генеральный директор компании «Иннопрактика». Она выступила по видеосвязи с докладом о «технологической репатриации». «Объем заказов, перенесенных из-за рубежа и уже размещенных на российских предприятиях, составил более 102 млрд рублей», – сообщила она.

На видео видно, что Катерина Тихонова читает свою речь.

Foto: скриншот трансляции

Старшая дочь Путина Мария Воронцова также выступила на ПМЭФ с докладом о нейротехнологиях, которые, по ее словам, уже в ближайшем будущем войдут в обыденную жизнь.

Мария Воронцова, замдиректора медицинского научно-образовательного института МГУ в этом году, в отличие от прошлого, оказалась не выступающей, а модератором. Тема сессии была заявлена как «Неоэтика в эпоху нейротехнологий». Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»

Foto: Виктория Ламзина, фотобанк Росконгресса

Также в форуме принял участие сын главы администрации президента Антона Вайно Александр, возглавляющий направление «Молодые профессионалы» в Агентстве стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

Заявлен и сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко Владимир – он руководит соцсетью «ВКонтакте»; и сын бывшего премьера Михаила Фрадкова Петр, глава «Промсвязьбанка»; внук Михаила Ковальчука и вице-президент «ВКонтакте» Степан Ковальчук; в списке и сын Бориса Ротенберга, вице-президент Федерации хоккея Роман Ротенберг.

Петр Фрадков на сессии «Будущее спортивных федераций: зачем нужны частные управляющие партнеры». 19 июня, Санкт-Петербург

Foto: фотобанк Росконгресса

«Если бы существовала награда главному спикеру ПМЭФ-2025, то все шансы получить ее были бы у Ксении Шойгу, дочери секретаря совета безопасности России Сергея Шойгу, – пишет канал Faridaily. – На форуме она примет участие всего в трех дискуссиях, но везде у нее разные должности. Она является руководителем проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера (в таком статусе ее ждут на сессии по туризму); заместителем председателя российской части межправительственной комиссии Россия-ОАЭ (и в этом качестве выступит на панели о сотрудничестве стран); и главой Федерации триатлона России (ожидается на дискуссии о спортивных федерациях)».

Ксения Шойгу, в данном случае глава Федерации триатлона России.

Foto: фотобанк Росконгресса

Еще одна родственница Путина, его двоюродная племянница Анна Цивилева, замминистра обороны и глава фонда «Защитники отечества», которому в этом году из бюджета выделят 25 млрд рублей, выступила на панели под названием «Реабилитационная отрасль должна быть креативной».

Анна Цивилева на форуме также подвела итоги конкурса дизайна адаптивной одежды для инвалидов «На крыльях».

Foto: фотобанк Роскогресса

Утром 19 июня Путин провел встречу с представителями ведущих мировых информационных агентств – Reuters, Associated Press, France Press и других, и здесь упомянув о наследниках. «Моя внучка свободно говорит на китайском, у нее воспитательница из Пекина. Но дочка моя еще до 2022 года, до всех значимых событий начала сама инициативно изучать китайский язык», – ответил Путин на вопрос о популярности китайского языка в России гендиректору информационного агентства «Синьхуа» Фу Хуа.

2 fotot Владимир Путин и гендиректор информационного агентства «Синьхуа» Фу Хуа на встрече со СМИ.

Foto: скриншот трансляции

Страной-гостем форума в этом году станет королевство Бахрейн. Всего заявлено 15 межстрановых бизнес-диалогов. В частности, запланированы встречи с представителями деловых сообществ Китая, США, Турции, Бразилии, Вьетнама, Индии, Ирана, ОАЭ, государств Африки и Латинской Америки, стран ЕС и АСЕАН. Уже не в первый раз Афганистан на ПМЭФ представляют члены радикального движения «Талибан».

Единственным главой иностранного государства, посетившим форум, стал президент Индонезии Прабово Субианто.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров встречает президента Индонезии Прабово Субианто.

Foto: фотобанк Росконгресса

Всего в работе ПМЭФ примут участие более 600 спикеров и модераторов, среди участников министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, министр энергетики, горнодобывающей промышленности и возобновляемых источников энергии Алжира Мохамед Аркаб, министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байракта.