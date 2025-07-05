Назад 05.07.25, 10:33 Эстония изменит методику учета стоимости электричества в инфляции Департамент статистики планирует с 2026 года изменить методику учета цен на электроэнергию в расчете индекса потребительских цен.

Иллюстративное фото.

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По словам руководителя команды по статистике потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, новая методика будет основываться на более детальных данных, которые стали доступны ведомству с конца 2024 года. До сих пор некоторые компоненты рассчитывались на основании модели из-за отсутствия фактических данных, передает rus.err.ee.

1 июля экономист Банка Эстонии Каспар Оя заявил, что переоценка роста цен на электроэнергию с 2021 года привела к повышению уровня цен в Эстонии, в том числе усилив инфляцию в 2022 году. По его расчетам, гармонизированный индекс потребительских цен в результате этого был переоценен на 3-4%.

Оя отметил, что опережающие фактическую ситуацию статистические оценки искажают сопоставимость эстонской статистики по времени, а также в сравнении с другими странами. Кроме того, коррекция статистических данных помогла бы частично уменьшить воздействие на уровень цен, вызванное индексацией цен и расходов.