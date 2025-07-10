Назад 10.07.25, 15:52 Раскрыты новые факты о крушении вертолетов, унесшем жизни эстонских бизнесменов Финский центр по расследованию происшествий (OTKES) опубликовал промежуточный отчет о расследовании столкновения вертолетов, в результате которого погибли пять жителей Эстонии.

Все пассажиры погибли в результате аварии.

Foto: OTKES

Вертолеты вылетели из Таллинна и направлялись в Финляндию на летные дни. По данным OTKES, они столкнулись на высоте около 200 метров над землей, в результате чего погибли пять человек, а вертолеты восстановлению не подлежат.