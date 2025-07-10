Раскрыты новые факты о крушении вертолетов, унесшем жизни эстонских бизнесменов

Вертолеты вылетели из Таллинна и направлялись в Финляндию на летные дни. По данным OTKES, они столкнулись на высоте около 200 метров над землей, в результате чего погибли пять человек, а вертолеты восстановлению не подлежат.
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Финский Центр расследования несчастных случаев (OTKES) опубликовал фотографии вертолетов, которые в субботу вылетели из Таллинна и столкнулись в Финляндии, в районе города Эура. В результате аварии погибли, в том числе, известные эстонские предприниматели.
Служба спасения Финляндии сообщила, что на юго-западе страны, в районе города Эура, столкнулись и упали два вертолета, вылетевшие из Таллинна. Финская полиция подтвердила, что все находившиеся на борту вертолетов люди погибли.
Что произойдет с вертолетом стоимостью в 3,5 млн евро?
В воскресенье в море упал самолет предпринимателя Вяйно Калдоя. По словам авиационного эксперта Тыниса Леппа, пилот самолета достоин похвалы – тот факт, что все остались живы, свидетельствует о его мастерстве.