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  • 11.07.25, 10:43

Skeleton Мадиберка закончил год с убытком в 20 млн евро

Для производителя суперконденсаторов Skeleton Technologies прошлый год стал годом строительства и перехода.
Помимо Skeleton, у Таави Мадиберка (справа) есть и другой бизнес. На снимке он открывает мастерскую по производству водорода Stargate в Мустамяэ.
  • Помимо Skeleton, у Таави Мадиберка (справа) есть и другой бизнес. На снимке он открывает мастерскую по производству водорода Stargate в Мустамяэ.
  • Foto: Tanel Meos
Основанная и управляемая Таави Мадиберком компания Skeleton в прошлом году построила завод по промышленному производству суперконденсаторов в немецком Лейпцигe, завод по промышленному производству изогнутого графена в Биттерфельде, а также завод по производству супербатарей в Варкаусе, Финляндия. Кроме того, компания создала в Лаппеэнранта в Финляндии инженерное подразделение мирового уровня для разработки модулей следующего поколения.
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