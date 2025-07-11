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  • 11.07.25, 09:56

Трамп: США будут продавать НАТО оружие для Украины

Соединенные Штаты будут продавать НАТО оружие, которое затем альянс будет поставлять Украине. С такими словами в четверг, 10 июля, выступил президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу NBC.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Shutterstock
Телеканал не опубликовал полную запись беседы с президентом, но обнародовал ряд его цитат, передает DW.
«Мы отправляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое нами оружие отправляется в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие Украине, и НАТО платит за это оружие», – гласит одна из них.
Как пишет NBC, Трамп назвал это новой сделкой между США, НАТО и Украиной о поставках американского оружия. Договоренность об этом была достигнута на саммите Североатлантического альянса в июне, отметил республиканец.

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«Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО возместит полную стоимость этого оружия, – повторил Трамп. – Мы планируем отправлять комплексы Patriot в НАТО, а затем НАТО будет их распределять».
«Я разочарован в России. Но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», – добавил республиканец в интервью NBC. Он пообещал сделать «важное заявление о России» в понедельник, 14 июля.
В НАТО не комментировали новую сделку
Представители НАТО или стран альянса пока никак не комментировали слова Дональда Трампа о новой сделке. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте написал 10 июля в соцсети X, что говорил с Трампом и «призвал лидеров пойти дальше, чтобы Украина получила больше боеприпасов и средств ПВО».
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил 10 июля, что Берлин готов купить комплексы Patriot у США и предоставить их Украине. Мерц также отметил, что уже говорил об этом с Трампом.
Кто в НАТО заплатит за оружие из США?
На сегодняшний день Вашингтон поставляет Киеву оружие напрямую, то есть за свой счет. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Конгресс США выделил на поддержку ВСУ около 175 млрд долларов, подсчитало агентство Reuters.
Неясно, имеет ли в виду Трамп покупку оружия у США из общего бюджета НАТО или другими странами альянса из национальных бюджетов. По данным на сайте НАТО, его годовой бюджет составляет 4,6 млрд евро. Это в разы меньше той помощи, которую союзники оказывают Украине.
Например, на последнем саммите НАТО в Гааге Рютте заявил, что с начала 2025 года страны Европы и Канада запланировали выделить Украине военную помощь на 35 млрд евро. В 2024 году на саммите НАТО в Вашингтоне союзники пообещали Киеву 40 млрд евро ежегодно.
Значительная часть средств в общем бюджете НАТО – деньги самих США. Согласно информации альянса, сейчас доля США там составляет 15,88%. Столько же – у Германии, это два крупнейших донора. По 10,19% – у Великобритании и Франции. У Италии – 8,53%, у Канады – 6,68%. У каждой из остальных 26 стран – меньше 5%.
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