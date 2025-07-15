В отелях столицы праздник, но в Пярну дождь: «Похвастаться особо нечем»

Весной на пярнуском пляже установили горку, но этим летом она использовалась нечасто. Гостиницы отмечают, что особенно эстонцев в Пярну этим летом приезжает значительно меньше — просто из-за погоды.
Foto: Urmas Luik / Pärnu Postimees / Scanpix
Руководитель спа на побережье Чудского озера Киллу Майдла рассказывает, что в этом году отели, расположенные за пределами Таллинна, особенно тяжело переживают кризис. Хотя в Эстонии в этом году больше туристов, количество ночевок значительно увеличилось только в столице.
В мае было меньше туристов на Сааремаа, Хийумаа и Пярну, привела она пример. Если в мае этого года туристы останавливались в Пярну около 66 500 раз, то год назад эта цифра составляла около 73 500. Это означает снижение на 9,5%.
Руководитель пярнуской гостиницы Estonia Spa Hotels Андрус Альяс заметил, что похвастаться особо нечем. «Но при этом нет и причин для паники», — добавил он.
Один глаз улыбается, второй плачет
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«Мы очень-очень ждем летнего сезона», – говорила в мае глава Союза отелей и ресторанов Кюлли Кранер. Лето наступило, но радости предпринимателям в сфере общепита оно не принесло: в дождливую и прохладную погоду террасы посетителей не привлекают. Однако, по словам рестораторов, дожди – это еще полбеды. Рост налогов, удорожание сырья и нехватка работников – вот что на самом деле делает погоду в их бизнесе.
Хотя статистически в этом году туристов в Эстонии стало больше, рост числа ночевок пришелся в основном на Таллинн. В остальной части страны отелям и ресторанам приходится очень тяжело, рассказала директор строящегося у Чудского озера природного спа Киллу Майдла.
«Погода была жаркой и прекрасной. Все думали, что вот он – тот летний день, когда мы полностью откроем террасу. И тогда, ровно за 15 минут до начала обслуживания, налетела буря и ветер». Переменчивое лето лишило ресторанов их главного притягательного для клиентов фактора.