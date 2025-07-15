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  • 15.07.25, 08:13

В отелях столицы праздник, но в Пярну дождь: «Похвастаться особо нечем»

В то время как гостиницы Таллинна радуются цифрам роста, в остальной Эстонии номера в отелях все чаще остаются пустыми.
Весной на пярнуском пляже установили горку, но этим летом она использовалась нечасто. Гостиницы отмечают, что особенно эстонцев в Пярну этим летом приезжает значительно меньше — просто из-за погоды.
  • Весной на пярнуском пляже установили горку, но этим летом она использовалась нечасто. Гостиницы отмечают, что особенно эстонцев в Пярну этим летом приезжает значительно меньше — просто из-за погоды.
  • Foto: Urmas Luik / Pärnu Postimees / Scanpix
Руководитель спа на побережье Чудского озера Киллу Майдла рассказывает, что в этом году отели, расположенные за пределами Таллинна, особенно тяжело переживают кризис. Хотя в Эстонии в этом году больше туристов, количество ночевок значительно увеличилось только в столице.
В мае было меньше туристов на Сааремаа, Хийумаа и Пярну, привела она пример. Если в мае этого года туристы останавливались в Пярну около 66 500 раз, то год назад эта цифра составляла около 73 500. Это означает снижение на 9,5%.
Руководитель пярнуской гостиницы Estonia Spa Hotels Андрус Альяс заметил, что похвастаться особо нечем. «Но при этом нет и причин для паники», — добавил он.

Один глаз улыбается, второй плачет

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