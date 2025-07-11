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  • 11.07.25, 16:49

«Пожалуйста, просто принесите пледы!» Прохладная погода сократила пятую часть оборота ресторанов

«Погода была жаркой и прекрасной. Все думали, что вот он – тот летний день, когда мы полностью откроем террасу. И тогда, ровно за 15 минут до начала обслуживания, налетела буря и ветер». Переменчивое лето лишило ресторанов их главного притягательного для клиентов фактора.
По словам местных рестораторов, в Старом городе много людей, но они не хотят сидеть на террасах.
Солнечных дней этим летом было всего ничего. Вторник этой недели – один из них. «Наслаждайтесь летом – неизвестно, когда оно снова придет», – говорит один работник ресторана, встретившийся на пути к редакции Äripäev.
Хотя воздух прохладный, по таллиннскому Старому городу прогуливаются туристы в футболках, подпоясанных куртками. Еще до того, как со стороны площади Свободы доберешься до Ратушной площади, по дороге встречается ресторан Mikkeller, где можно попробовать крафтовое пиво и бургеры от VLND Burger. На улице за столом сидит группа в британском стиле с пивными бокалами, а также пара обедающих компаний местных жителей.
В помещении всего два человека: за своими ноутбуками работают владелец пивного ресторана Mikkeller Каспар Юхкам и управляющая баром Лаура.
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