«Пожалуйста, просто принесите пледы!» Прохладная погода сократила пятую часть оборота ресторанов
«Погода была жаркой и прекрасной. Все думали, что вот он – тот летний день, когда мы полностью откроем террасу. И тогда, ровно за 15 минут до начала обслуживания, налетела буря и ветер». Переменчивое лето лишило ресторанов их главного притягательного для клиентов фактора.
Солнечных дней этим летом было всего ничего. Вторник этой недели – один из них. «Наслаждайтесь летом – неизвестно, когда оно снова придет», – говорит один работник ресторана, встретившийся на пути к редакции Äripäev.
Хотя воздух прохладный, по таллиннскому Старому городу прогуливаются туристы в футболках, подпоясанных куртками. Еще до того, как со стороны площади Свободы доберешься до Ратушной площади, по дороге встречается ресторан Mikkeller, где можно попробовать крафтовое пиво и бургеры от VLND Burger. На улице за столом сидит группа в британском стиле с пивными бокалами, а также пара обедающих компаний местных жителей.
В помещении всего два человека: за своими ноутбуками работают владелец пивного ресторана Mikkeller Каспар Юхкам и управляющая баром Лаура.
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Хотя статистически в этом году туристов в Эстонии стало больше, рост числа ночевок пришелся в основном на Таллинн. В остальной части страны отелям и ресторанам приходится очень тяжело, рассказала директор строящегося у Чудского озера природного спа Киллу Майдла.
«Мы очень-очень ждем летнего сезона», – говорила в мае глава Союза отелей и ресторанов Кюлли Кранер. Лето наступило, но радости предпринимателям в сфере общепита оно не принесло: в дождливую и прохладную погоду террасы посетителей не привлекают. Однако, по словам рестораторов, дожди – это еще полбеды. Рост налогов, удорожание сырья и нехватка работников – вот что на самом деле делает погоду в их бизнесе.
С 1 июля в Эстонии вступило в силу повышение ставки НСО, что, по мнению шеф-повара ресторана Moon Романа Защеринского, усилит давление на ценовую политику в ресторанной отрасли и отразится на ресторанной культуре страны.
Руководитель пивоварни Põhjala Тийт Паананен рассказал, что в прошлом году компания получила рекордную прибыль, и основной рост пришёлся именно на безалкогольные напитки. Нынешнее пасмурное лето, однако, ставит перед компанией новые вызовы.