Назад 11.07.25, 16:49 «Пожалуйста, просто принесите пледы!» Прохладная погода сократила пятую часть оборота ресторанов «Погода была жаркой и прекрасной. Все думали, что вот он – тот летний день, когда мы полностью откроем террасу. И тогда, ровно за 15 минут до начала обслуживания, налетела буря и ветер». Переменчивое лето лишило ресторанов их главного притягательного для клиентов фактора.

Солнечных дней этим летом было всего ничего. Вторник этой недели – один из них. «Наслаждайтесь летом – неизвестно, когда оно снова придет», – говорит один работник ресторана, встретившийся на пути к редакции Äripäev.

Хотя воздух прохладный, по таллиннскому Старому городу прогуливаются туристы в футболках, подпоясанных куртками. Еще до того, как со стороны площади Свободы доберешься до Ратушной площади, по дороге встречается ресторан Mikkeller, где можно попробовать крафтовое пиво и бургеры от VLND Burger. На улице за столом сидит группа в британском стиле с пивными бокалами, а также пара обедающих компаний местных жителей.

В помещении всего два человека: за своими ноутбуками работают владелец пивного ресторана Mikkeller Каспар Юхкам и управляющая баром Лаура.