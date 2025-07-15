В Таллинн приехала звезда Youtube: премьер-министр показал блогеру IShowSpeed дом Стенбока

Премьер-министр Кристен Михал рассказал звезде Youtube о достижениях Эстонии.
Foto: Kuvatõmmis IShowSpeedi YouTube'i videost
Чтобы встретиться с блогером, жители Эстонии начали собираться на площади Вабадузе еще в 8 утра. После 9 утра ютубер начал свою прямую трансляцию. Помимо премьер-министра, он пообщался с эстонским ютубером Андреем Зевакинын, а также со спортсменкой Грете Гриффин. IShowSpeed носит футболку сборной Эстонии с номером 7, на которой было написано «Speed».
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