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  • 16.07.25, 09:48

Страны Балтии заплатили за визит американского блогера по 30 000 евро

Визит американского ютубера IShowSpeed в Таллинн, Ригу и Вильнюс обошелся каждой из стран Балтии в 30 000 евро, передает rus.err.ee.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в Доме Стенбока встретился с американским ютубером IShowSpeed.
  • Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в Доме Стенбока встретился с американским ютубером IShowSpeed.
  • Foto: Jürgen Randma/riigikantselei
Американский ютубер IShowSpeed 15 июля посетил Таллинн и Ригу, после чего отправился в Вильнюс.
Руководитель туристических маркетинговых проектов EISA Каарел Кывату в интервью ERR заявил, что расходами входящего в EISA подразделения Visit Estonia были только транспорт и обеспечение безопасности, а для перевозки ютубера был арендован частный самолет совместно с Латвией и Литвой.
Кывату отметил, что каждое упоминание в СМИ, интервью или стрим по отдельности, возможно, незначительны, но в совокупности они формируют общественное мнение и повышают узнаваемость страны.

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