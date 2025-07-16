Назад 16.07.25, 09:48 Страны Балтии заплатили за визит американского блогера по 30 000 евро Визит американского ютубера IShowSpeed в Таллинн, Ригу и Вильнюс обошелся каждой из стран Балтии в 30 000 евро, передает rus.err.ee.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в Доме Стенбока встретился с американским ютубером IShowSpeed.

Foto: Jürgen Randma/riigikantselei

Американский ютубер IShowSpeed 15 июля посетил Таллинн и Ригу, после чего отправился в Вильнюс.

Руководитель туристических маркетинговых проектов EISA Каарел Кывату в интервью ERR заявил, что расходами входящего в EISA подразделения Visit Estonia были только транспорт и обеспечение безопасности, а для перевозки ютубера был арендован частный самолет совместно с Латвией и Литвой.

Кывату отметил, что каждое упоминание в СМИ, интервью или стрим по отдельности, возможно, незначительны, но в совокупности они формируют общественное мнение и повышают узнаваемость страны.