Назад 16.07.25, 14:50 В Таллиннской горуправе разгорается скандал из-за дорогих велодомиков Из переписки членов Таллиннской горуправы во вторник стало известно, что цена одного велодомика в Таллинне по итогам тендера составит 56 000 евро – это в пять раз больше, чем стоили подобные велопарковки, заказанные ранее компанией Tallinna Linnatransport, передает rus.err.ee.

Вице-мэр по транспорту Кристьян Ярван (Isamaa) не согласился с доводами коллеги и члена Партии реформ Пяртеля-Пеэтера Пере.

Foto: Liis Treimann

Вице-мэр по коммунальному хозяйству Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) написал, что, по оценке Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства (KEKO), велодомики подорожали из-за короткого срока выполнения работ, так как они должны быть готовы к осени.

«Было два варианта: либо провести новый тендер, и велопарковки будут готовы в 2026 году (если новая горуправа все это не отменит), либо построить их уже сейчас, но это обойдется дороже. Как вице-мэр, ответственный за эту сферу, я принял решение построить велопарковки несмотря на более высокую цену, чтобы выполнить коалиционное соглашение», – заявил Пере в переписке.

На письмо Пере ответил вице-мэр по транспорту Кристьян Ярван (Isamaa), заявив, что «платить за велодомики в пять раз выше рыночной цены только ради того, чтобы они были готовы к выборам, – это безумная трата денег налогоплательщиков».

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На это внутренний контролер города Каур Сирули выразил обеспокоенность тем, что это слишком высокая цена, которая может навредить репутации города, а также рекомендовал рассмотреть возможность не продолжать данный тендер.