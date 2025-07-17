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  • 17.07.25, 08:04

Бывший бизнес Nordecon резко скакнул вверх при новых собственниках

Новые владельцы бывшего бизнеса Nordecon в первый год добились огромного роста выручки Nobe, ее прибыль удвоилась. Половина компании, принадлежавшая погибшим в авиакатастрофе Прийту и Лилит Яагантам, перешла теперь к наследникам.
В конце прошлого года Nobe заключила договор на строительство каркаса многофункционального высотного здания Eedu в таллиннском квартале Маакри, на фото – работы в июне этого года.
  • В конце прошлого года Nobe заключила договор на строительство каркаса многофункционального высотного здания Eedu в таллиннском квартале Маакри, на фото – работы в июне этого года.
  • Foto: Liis Treimann
Продажа компании, производящей бетон, была оформлена на общем собрании акционеров в декабре 2023 года. Полными владельцами компании стали Майт Рыымусаар и компания Прийта и Лилит Яагантов Varavalvur OÜ. Ранее им принадлежало 48 процентов компании.
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