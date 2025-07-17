Бывший бизнес Nordecon резко скакнул вверх при новых собственниках

Проблемы с зарплатой, неверно оформленные договоры, неудовлетворительные условия труда, перекидывание работников от одной компании к другой и схема, по которой люди работали в Литве, но числились в Польше, – такова изнанка бизнеса Staffrent и причастных к компании лиц.